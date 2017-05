Po prejšnji teden izglasovanem vetu na zakon o drugem tiru v državnem svetu so po pričakovanjih člani odbora za infrastrukturo ponovno prižgali zeleno luč zakonu; potrdilo ga je enajst članov, zavrnili pa štirje. Za državne svetnike je bilo sporno predvsem predvideno sodelovanje Madžarske v projektu. Zavzeli so stališče, naj Slovenija poskuša drugi tir zgraditi sama, s sredstvi iz proračuna. Državni svetniki so veto izglasovali, čeprav so se zavedali, da bi morebitne spremembe projekta tega zamaknile za nekaj let.

Pozneje se je polemika članov parlamentarnega odbora za infrastrukturo vrtela okrog financiranja, načina gradnje, gradbenega dovoljenja ter tipa proge oziroma vprašanja, zakaj se ne lotimo gradnje dvotirne proge. Zadevo je kot zadnji govornik zaokrožil Marjan Dolinšek (SMC): »Interesi so zelo veliki. Interesne skupine so v različnih pojavnih oblikah. Normalno. Gre za milijardno investicijo, taka se ne zgodi vsako leto niti vsakih pet let. Tako te interesne skupine poskušajo doseči, da bi se zgodba predrugačila in da bi jo vodile neke druge strukture, ki imajo povsem svoje interese.«

Prav to je ob začetku razprave odbora poudaril državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben . »Paradoksalno se mi zdi, da smo kljub trudu in delu zdaj na parlamentarnem začetku, ne morem skriti razočaranja, da so svetniki izglasovali veto. Osebno sem se dobil s predstavniki Luke Koper, Slovenskih železnic, civilnih pobud, predstavniki krajevne skupnosti Črni Kal in iskal skupni jezik. Če vsi želimo drugi tir, potem je zakon ključen. Brez zakona drugega tira ne bo,« je bil jasen. S sprejetjem zakona pa se že mudi, saj Leben zatrjuje, da mora biti sprejet pred julijem 2017, če želijo zagotoviti investitorstvo družbi 2TDK in njeno prijavo na evropske razpise.

Vlada miri svetnike

Vlada je medtem že v četrtek zavrnila trditve in bojazni državnih svetnikov, s katerimi so utemeljili veto. V vladi so ponovili, da zakon ureja najpomembnejša vprašanja v zvezi z investicijo desetletja, in poslancem predlagali, naj mu tudi pri ponovnem odločanju prižgejo zeleno luč. Način financiranja in upravljanja drugega tira je zasnovan tako, da v okviru možnosti, ki jih ponuja javno-javno partnerstvo, najmanj obremenjuje javne finance. Tudi Leben je poudaril, da prav jasen in transparenten način financiranja razlikuje projekt drugega tira od drugih infrastrukturnih projektov, ki so se gradili in financirali na pamet in z državnim poroštvom.

Na rednem koalicijskem srečanju v četrtek so predstavniki SMC, DeSUS in SD sklenili, da v državnem zboru zakon znova potrdijo. Ker je bil izglasovan veto državnega sveta, morajo poslanci zakon zdaj potrditi z absolutno večino. S tem na ponedeljkovi izredni seji državnega zbora ne bi smelo biti težav, glede na to, da ga je že prvič podprlo 49 poslancev, 24 pa jih je glasovalo proti.