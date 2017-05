Omenjene družbe, ki so v lasti nekdanjega direktorja družbe Radeče papir Igorja Rakuše, so na celjsko okrožno sodišče že marca podale predlog za uvedbo prisilne poravnave nad radeško papirnico, ker je bila ta, po mnenju omenjenih in javno objavljenih dokumentih, insolventna, kapitalsko neustrezna in dolgoročno nelikvidna. Sklicevali so se na bilančne podatke iz leta 2015, ko ima, po njihovih navedbah, papirnica 3,4 milijona evrov osnovnega kapitala, dobrih 6000 evrov rezerv iz dobička in okoli 118.000 prenesenega čistega dobička. Izguba tekočega leta pa je znašala 2,2 milijona evrov. Družba pa je po insolvenčni zakonodaji dolgoročno plačilno nesposobna, če izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosega polovico osnovnega kapitala in če te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv.

A je prvostopenjsko sodišče, ki je upnike pozvalo k dopolnitvi predloga in od njih terjalo, da predložijo poročilo o finančnem položaju in načrt finančnega prestrukturiranja, Rakuši za zdaj prekrižalo načrte, da bi družbo spravil na kolena. Spomnimo, da je Rakuša sprva poskrbel tudi za nekajdnevno blokado transakcijskih računov papirnice, zatem pa vložil še predlog za začetek postopka prisilne poravnave.