»Lansko poslovanje gospodarskih družb je bilo dobro, slovensko gospodarstvo kot celota pa je izkazalo dobro sliko,« je ocenil Marjan Šraj, vodja sektorja za statistiko in informiranje na Ajpesu, po analizi letnih poročil slovenskih podjetij in samostojnih podjetnikov o poslovanju v minulem letu. Tako so bili lanski prihodki slovenskih gospodarskih družb v primerjavi z letom 2015 višji za 5 odstotkov, neto čisti dobiček pa za kar 70 odstotkov; podjetja so lani ustvarila 3,1 milijarde evrov neto čistega dobička. Hkrati se podjetja razdolžujejo, pri naložbah pa se zanašajo predvsem na lastne vire financiranja.

Na vprašanje, ali to pomeni, da podjetja bankam ne zaupajo več, ekonomist Marko Jaklič odgovarja: »Zadnje obdobje je bilo za podjetja zelo turbulentno, zato se podjetja bank na neki način bojijo. Banke so namreč pri posojanju podjetjem še vedno precej toge, od podjetnikov pa včasih zahtevajo celo nemogoče garancije. Vendar so banke izpostavljene tudi do malih in srednje velikih podjetij, saj je še veliko slabih terjatev. Boljša podjetja se tako na določen način financirajo sama, slabša podjetja, ki bi potrebovala bančna posojila, pa jih ne dobijo,« opozarja Jaklič in dodaja, da je to še vedno posledica nedavne krize. Zadovoljen je zaradi dejstva, da se trend razdolževanja podjetij nadaljuje. »Gospodarski cikel na splošno, rast podjetij, njihovo uspešno poslovanje in padec brezposelnosti kažejo, da se po hudi krizi, ki smo jo pri nas doživeli bolj kot drugje po Evropi, podjetja vendarle pobirajo,« ocenjuje Jaklič.