V napovedi prejšnjega kroga smo razmišljali, da je nekaj slabših izidov Triglava, glavnega kandidata za prvo ligo, le popestritev zaključka prvenstva. A zdaj se zdi, da bodo morali Kranjčani v ciljni ravnini premagati veliko več ovir kot le tiste na igrišču. Marsikatera je po uspešni jeseni in obetavnem spomladanskem uvodu tudi v glavi, ko se je v zavest naselila nujnost zmage in morda spodrezala noge. Na drugi strani so še preprosta dejstva, ko pride tekma ali serija tekem, ko ne gre nič tako, kot bi moralo. S tega zornega kota je umestno vprašanje, ali ima Triglav le kratek rezultatski predah pred končnim naskokom na prvo ligo?

»Vse imamo v svojih rokah,« poudarjajo v kranjskem kolektivu, ki se odpravlja k lanskemu prvoligašu Krki. Obe letošnji medsebojni tekmi so z minimalnih 2:1 dobili Kranjčani, za katere je lahko tokrat prednost ali tudi slabost dejstvo, da so Novomeščani v sorazmerno varnem območju sredine lestvice in neobremenjeni z lovom na točke. Za »glave« Triglavanov ne nepomembno bo tudi dejstvo, ali bodo šli v lov na novo zmago kot še vedno vodilna ekipa ali celo z drugega mesta, saj bodo že pred začetkom ogrevanja vedeli, kako se je v Brežicah odrezal prvi zasledovalec Dob, ki ima le točko manj. Podobno kot Krka so tudi Posavci rešeni vseh tekmovalnih skrbi, medtem ko bodo Dobljani želeli (vsaj začasno) splezati na Triglav. Nogometna Slovenija se sprašuje, ali tudi letos le dražijo tekmece ali imajo prvoligaške ambicije, ki pa jih bodo razkrili šele, če bo treba.

Preostali tekmi kroga sta goli boj za obstanek: Brda lahko proti neposrednemu tekmecu Zarici, ki prihaja v Vipolže z novim trenerjem, naredijo enega odločilnih korakov, Veržej pa na Ptuju ne sme izgubiti. Pari 24. kroga, danes ob 14. uri: Brežice Terme Čatež – Roltek Dob, ob 17. uri: Krka – Triglav, Drava – Veržej, jutri ob 17. uri: Brda – Zarica.