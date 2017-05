Slovenija je zanimiv avtomobilski trg, ki pa ne more uiti globalnim trendom, pa če si še tako želimo biti drugačni, z eno nogo tukaj, z drugo tam. In da smo vendar tako majhni, da za nas nekatere zakonitosti ne veljajo. Nak, ne bo šlo, svet avtomobilizma to dokazuje. Z leti starost slovenskega voznega parka pada, tako kot je to tudi sicer trend na številnih evropskih trgih. Trenutno znaša povprečna starost avtomobila v Sloveniji okoli 10 let, kar seveda veliko govori o kupni moči Slovencev in Slovenk, pa tudi o tem, da počasi na vozila začenjamo gledati z veliko bolj racionalnega stališča. Zanimivo, najbolj so se avtomobili postarali v najbogatejši slovenski občini, v Trzinu. In tudi sicer se je vozni park postaral v kar 183 od 212 slovenskih občin, v 23 pa se je povprečna starost avtomobila celo zmanjšala.

Čeprav tako statistika, pri nas še vedno več vložimo v avtomobil kot na primer v stanovanje. Prevoz znaša namreč malo manj kot 20 odstotkov izdatkov gospodinjstva, šele nato na vrsto prideta hrana in pijača, na četrtem mestu pa je poraba za stanovanje. V državah EU pa povprečno več, okoli 22 odstotkov, porabijo ravno za stanovanje, za prevoz pa skoraj 10 odstotkov manj. Torej še nismo povsem iz »pločevinastega krča«, lakota po udobnih in varnih avtomobilih pri nas še ni povsem potešena. Leta, ki jih je povprečni slovenski voznik zamudil na tem področju, bodo v naših denarnicah očitno odmevala še nekaj časa.

A ne glede na to je zanimiv tudi podatek statističnega urada, da je na naših cestah bilo leta 2015 okoli 1,1 milijona osebnih avtomobilov, vseh cestnih vozil pa 1,43 milijona. Če pogledamo, da na leto na ceste zaide okoli 60.000 novih osebnih avtomobilov, potem je jasno, zakaj je naš vozni park vedno starejši, le upamo pa lahko, da vseeno ostaja tudi ustrezno vzdrževan. O raznih »čistih« motorjih pa tukaj še ne moremo govoriti. Kajti tudi trend na področju alternativnih pogonov ni ravno rožnat: lani je 55 odstotkov vseh osebnih avtomobilov poganjal bencin, 44 odstotkov dizel, tistih na električni pogon pa lahko tudi danes bolj ali manj skorajda preštejemo. 523 štirikolesnikov na 1000 prebivalcev je podatek, ki tudi zna biti zanimiv, predvsem za prometne, urbanistične in še kakšne načrtovalce. Vse nas, ki se skušamo drenjati na slovenskih cestah, pa lahko, če malce obrnemo logiko, veseli le eno dejstvo, da se je število osebnih vozil v petih letih zmanjšalo v 50 občinah. Največ v bojda najlepšem mestu na svetu, vedno zeleni Ljubljani; v zadnjih petih letih za dobre 3 odstotke, kar znaša malce več kot 5000 vozil.

Pa bo zaradi tega trenda promet kaj bolj tekoč, parkiranje manj kaotično, ureditev pa bolj prijazna uporabnikom? Na to si lahko odgovorite kar sami.