Čeprav se je zdelo, da je prodaja kompleksa Tobačna mesto zaradi prenizkih ponudb padla v vodo, sta dva od štirih ponudnikov zvišala ceno in se približala znesku, ki ga pričakujejo v upniškem odboru. Stečajni upravitelj Imosa G Grega Erman nam je povedal, da sta ponudbi zelo resni, zdaj pa bo zanimivo počakati, kako se bo odločil upniški odbor. Do takrat Erman tudi noče dajati informacij o ponudnikih in višini njihovih ponudb.

Upniški odbor, ki ga sestavljajo predstavniki Geoinvesta, družb TOBS in IBE, Spara ter Mestne občine Ljubljana, je računal na vsaj 25 milijonov evrov, na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu so kupce snubili s ceno 26,5 milijona evrov, ena od nepremičninskih agencij pa je kompleks prodajala celo za več kot 32 milijonov evrov. Ponudbe za kompleks, ki so jih dobili v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb, pa so bile precej nižje. Največ, 17 milijonov evrov, so bili pripravljeni ponuditi v nemškem podjetju VG Dienstleistungen UG, 14 milijonov evrov je baje ponujala škotska družba Hunter Hayes; MG Mind, ki je lastnik KPL, in družba GGI pa sta ponudila 12 oziroma 10 milijonov evrov.

Ponudbe za posamezno parcelo ali več parcel na območju Tobačne mesto je oddalo še enajst ponudnikov, vendar je upniški odbor te ponudbe zavrnil, ker bi raje prodali celoten kompleks, na katerem je po prostorskem aktu mogoče zgraditi devet stanovanjskih stolpnic z okoli 650 stanovanji, visokih od 49 do 70 metrov, in 57-metrsko stolpnico v križišču Tivolske in Tržaške ceste, kjer naj bi bil hotel s kongresno dejavnostjo.