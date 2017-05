V stanovanju trinadstropne hiše na Gorski poti v Idriji je včeraj ob pol šestih zjutraj v požaru umrl 60-letni domačin, ki v stanovanju menda ni imel elektrike, svetil pa si je s svečami. Požar je okoli šestih zjutraj opazil sosed, ki je skupaj s še dvema sosedoma obvestil stanovalce v hiši. Vsi skupaj so odhiteli v goreče mansardno stanovanje, vendar zaradi gostega dima in ognjenih zubljev 60-letniku niso mogli pomagati.

Poveljnik idrijskih gasilcev Dali Moravec nam je pojasnil, da so gasilci po prejetem klicu na pomoč na kraj požara pohiteli s tremi vozili. Ker so bili obveščeni, da gori hiša, so preventivno obvestili še kolege iz Spodnje Idrije. Zagorelo je v zgornjem nadstropju troetažne stanovanjske hiše, stanovalci v spodnjih dveh etažah pa niso bili ogroženi in jih ni bilo treba evakuirati.

Ogenj že butal skozi okna

»Ko smo prišli tja, so plameni že butali skozi okna, vendar se ogenj ni razširil na ostrešje. Požar smo hitro lokalizirali. Že ob prihodu smo bili obveščeni, da je v stanovanju verjetno oseba, in res smo naleteli na truplo moškega. Požar niti ni bil zelo velik,« nam je včeraj povedal Moravec in dodal, da bi lahko govorili celo o povsem rutinski intervenciji ob klasičnem stanovanjskem požaru, če seveda ta ne bi zahteval človeškega življenja. Potem ko so požar pogasili, so stanovanje še prezračili, s termokamero pregledali hišo, odstranili tleče kose pohištva in pomagali kriminalistom.

Na novogoriški policijski upravi so včeraj potrdili, da je zaradi požara življenje izgubil 60-letni domačin. Po ogledu pogorišča so ocenili, da je požar najverjetneje povzročil pokojni sam, bodisi s cigaretnim ogorkom ali pa prevrnjeno svečo. Ogenj se je po stanovanju hitro razširil in uničil dnevno sobo, kuhinjo in hodnik mansardnega stanovanja.

Po naših neuradnih informacijah je imel pokojni težave z alkoholom in tudi s financami, tako da v stanovanju ni imel elektrike. V stanovanju je bilo zato veliko sveč, s katerimi si je svetil, pa tudi cigaretnih ogorkov, torej precej nevarnosti za požar.