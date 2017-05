»Res sem baraba, ampak on je še večja,« je včeraj na sodišču zatrdil 49-letni Miloš Miladinović o Vilku B., ki ga je ovadil zaradi izsiljevanja. Trdi, da je Miladinović v začetku leta 2012 od njega zahteval 10.000 evrov. Ker ga ni ubogal, ga je zabodel v nogo z nožem in tako vendarle dosegel izplačilo. Januarja lani pa naj bi terjal še 67.000 evrov. Grozil je, da mu bo polomil vse kosti pa tudi njegovi družini se bo kaj hudega zgodilo in na koncu bo moral plačati trikratno vsoto. Namesto tega je šel Vilko B. na policijo.

Miladinović je včeraj priznal, da je Vilka B. ranil z nožem. A šlo naj bi za nekakšno malomarnost in ko je videl centimetrsko rano, mu je takoj pomagal in ga peljal na urgenco, je zatrdil. Tudi srečanje v banki je potrdil, a dejal, da ni bilo nobenih groženj – nasprotno, za svoja pretekla dejanja se mu je celo opravičil.

Miladinovića so obsodili na leto in štiri mesece zapora in zdaj, ko je kazen prestal, se mora zagovarjati še zaradi izsiljevanja. Srbskega državljana so prijeli januarja in od takrat je v priporu. Prvo izsiljevanje, za 10 tisočakov, naj bi se zgodilo še pred ugrabitvijo, drugo pa po prihodu iz zapora. Po naključju sta se znanca srečala v banki, kjer naj bi obtoženi Vilka B. zgrabil za roko, ga pospremil do vhoda in začel groziti.

A zgodba med obtoženim in oškodovancem ima širše ozadje. Miladinovića so predlanskim na ljubljanskem sodišču obsodili zaradi ugrabitve – tudi takrat je bil njegova tarča Vilko B. Ko je ta avgusta 2014 kolesaril po Šiški, je za njim pripeljal Miladinović, z avtom večkrat zadel v zadnji del kolesa ter mu zaprl pot. Miladinović ga je skupaj z neznanim sopotnikom na silo strpal v vozilo, vzela pa sta mu tudi telefona ter ključe stanovanja in pisarne. Obtoženi je Vilku B. grozil, da ga bo zabodel z nožem in pobil njegovo družino, naročil, naj mu čez nekaj dni prinese 67.000 evrov, Vilko B. pa je tudi moral podpisati, da mu ugrabitelj ne dolguje več 27 tisočakov.

Tujcem urejala delovna dovoljenja

A medtem ko se na prvem sojenju v njun odnos niso posebej poglabljali, se je tokrat Miladinović posvetil prav temu. Kot je dejal, ju je že od leta 2008 družilo poslovno partnerstvo in sicer nezakoniti posli: pri nas sta za tujce, večinoma Albance, ustanavljala fiktivna podjetja in jim tako pridobivala delovna in bivalna dovoljenja, s tem pa tudi prosto pot v države EU. Vilko B. naj bi pripravljal dokumentacijo, sicer pa se ni hotel izpostavljati. Za to je imel obtoženega, ki je novačil tujce in hodil po opravkih v banke, na Ajpes, zavod za zaposlovanje, davčni urad. »Odprla sva najmanj sto podjetij. Nihče ni plačal manj kot 3300 evrov. Ogromno denarja je šlo skozi najine roke,« je razložil. In še, da partnerja ni nikoli izsiljeval, terjal je le denar, ki mu je pripadal. »Dolžan mi je 67.000 evrov. Ta denar sem zaslužil. Ni mi plačal posredništva pri odpiranju firm. Brez mene in mojih zvez teh poslov ne bi mogel opravljati.«

Oškodovanca so nameravali zaslišati že včeraj, vendar so si premislili in bodo to storili konec maja. Miladinović je obljubil, da bo do takrat priskrbel dokumentacijo o ustanovljenih podjetjih, seznam tujcev in druge dokaze, ki naj bi podkrepili njegov zagovor.