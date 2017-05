To ni slabo vprašanje. Kaj delajo kraljica in člani kraljeve družine? Nič konkretnega. Nekaj podobnega kot politiki: govorijo, se srečujejo in pogovarjajo z ljudmi, se rokujejo, odhajajo na obiske, sprejemajo obiske, polagajo vence, odkrivajo spominske plošče… Princ Filip, ki je poleg princa Harryja največji šaljivec v britanski kraljevi družini, se je dan pred oznanitvijo upokojitve, pri kateri »ima polno kraljičino podporo«, ponorčeval na svoj račun, ko je odprl novo tribuno na stadionu za kriket Lord's: »Sem najbolj izkušeni odkrivalec plošč na svetu.«

Kraljevi »angažmaji« Delu članov kraljeve družine rečejo »engagements« (angažma), kar je (po oxfordskem slovarju) med drugim dogovor, da nekaj narediš ali nekam prideš ob določenem času. Zato v sporočilu Buckinghamske palače ne omenjajo prinčeve upokojitve, ampak sporočajo, da se je princ Filip odločil, da od jeseni letos ne bo več imel »javnih angažmajev«. In da ne bo več aktivno sodeloval z nobeno od 780 organizacij, pri katerih je pokrovitelj, predsednik ali član. Ta pisna izjava je sledila številnim ugibanjem in strahovom, ki jih je sprožilo sporočilo, da je kraljica v Buckinghamski palači sklicala izredno srečanje vsega svojega osebja, tudi iz oddaljenega škotskega gradu Balmoral. To je bilo tako nenavadno, da so se začele širiti govorice, da ima ona ali Filip zdravstvene težave, in so se celo pojavljala ugibanja o njeni abdikaciji. Vsem, ki so morda pomislili na to, je bil namenjen zadnji odstavek dvorne izjave, v kateri je rečeno: »Njeno veličanstvo bo nadaljevalo polni program uradnih angažmajev ob podpori članov kraljeve družine.« Znano je, da namerava kraljica ostati na prestolu do konca življenja zaradi predanosti dolžnosti.

Odhaja, dokler je pokončen Zakaj se je Filip nenadoma odločil za upokojitev oziroma za to, da se bo samo tu in tam, po lastni odločitvi, še udeleževal javnih prireditev? Visoka starost je gotovo dovolj velik razlog za to. Na vprašanje enega od sključenih vrstnikov, zakaj se je odločil odstopiti (stand down), je še pokončni Filip odgovoril s šalo: »Ne bom mogel več prav dolgo stati pokonci (stand up).« Nihče ni bil v službi njenega visočanstva tako dolgo kot princ Filip. Junija letos bo 64. obletnica kronanja njegove žene, rekorderke na britanskem kraljevskem prestolu, novembra pa sedemdesetletnica njune poroke. Spremljal jo je na skoraj vseh obiskih po svetu, ki jih je bilo, odkar je na prestolu, 270 v 128 državah (leta 2008 sta obiskala Slovenijo). Od njenega kronanja leta 1952 je imel princ 22.191 samostojnih uradnih obveznosti. Med temi je bilo neverjetnih 637 obiskov v tujini. Še lani je bil z 219 obveznostmi v Britaniji peti najbolj delaven član kraljeve družine. Mnogi pozabljajo, da je med drugo svetovno vojno ves čas služboval v britanski vojni mornarici, v kateri bi prišel zelo daleč, če se ne bi odpovedal karieri, da bi se poročil z bodočo kraljico.

Ljubezen na prvi pogled S kraljico, takrat princeso Elizabeto, sta se spoznala pred 78 leti, ko je ta imela komaj 13 let. Kraljico je očaral že med prvim srečanjem, ko je bil osemnajstletni visoki postavni vitki grški princ kadet britanske vojne mornarice. Pomagal ji je spraviti v pogon njen igralni vlakec (poti do ženskega srca so različne). Kraljica, takrat princesa Elizabeta, je že tisti dan dejala, da noče za moža nobenega drugega moškega kot njega. Poročila sta se osem let kasneje (1947), ko je imela 21 let. Dobila sta štiri otroke. Veliko razliko v letih med prvima in drugima dvema otrokoma (danes so stari 68, 66, 57 in 53), ki je enajst let, pripisujejo tihi zakonski krizi. Čeprav zgodovinarji trdijo, da je bilo v njunem zakonu »zelo veliko ljubezni«, je seznam njegovih domnevnih aferic dolg, na njem pa estradnice, vojvodinje in celo nekaj princes. Dokaza pa nobenega. Več generacij Britancev ga je vajenih vedno videti korak, dva za kraljico. Kot nepogrešljivi del vodstva kraljeve družine, ki ji radi rečejo firma.

Ključna kraljičina opora in božji sin Britanci ga bodo gotovo pogrešali v javnem življenju, tudi zaradi njegove pogoste zabavne politične nekorektnosti, s katero je kraljico spravljal v zadrego. Najbolj ga bo pogrešala kraljica, saj je bil vsa desetletja veliko več kot najbolj izkušeni odkrivalec spominskih plošč. Bil je ključna kraljičina opora. To je ob šestdesetletnici kronanja prvič javno povedala tudi sama: »Vsa ta leta, ko sem bila vaša kraljica, je bila podpora več generacij moje družine neizmerna. Princ Filip, ki je po mojem dobro znan po tem, da odklanja vse komplimente, je ves ta čas zame vir moči in nasvetov.«