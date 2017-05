Schwarzi vsiljivec na pariških fotografijah

Predstavljajte si, da ste v Parizu, sprehajate se okoli Eifflovega stolpa, fotografirate lepote in sebe, nato se mimo na kolesu pripelje Arnold Schwarzenegger, ki nenadoma postane večja atrakcija kot stolp. Prav to se je zgodilo skupini tajskih turistov, ki so si ogledovali Eifflov stolp, nato pa pozirali za skupinsko fotografijo. A tedaj se je pred njimi pojavil vsiljivec na kolesu. Problem je bil le v tem, da ga v trenutku, ko je prišel mimo, niso prepoznali. Šele ko je vodnik zavpil, da je bil to Arnold, so se zdrznili, a tedaj je bil zvezdnik že daleč proč. Seveda pa je ostal na številnih fotografijah presenečenih turistov, ki so jih nemudoma objavili na spletu.