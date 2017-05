V obnovo je vložil 14 milijonov dolarjev. Med drugim je v svojo spalnico postavil posteljo Marije Antoanete in dve kopalnici: eno na zahodni strani, da je imel z nje pogled na nočno mesto, in eno na vzhodni, da je lahko užival v jutranjem pogledu na morje. Oblikovalec je imel hišo do konca devetdesetih let le zase, nato pa so jo spremenili v zasebni hotel. Stavba je praktično nedostopna, saj do nje ne vodi nobena javna cesta, še več, nima niti svojega naslova.

Tako so bili vsi navdušeni, da je pretekli konec tedna slovita vila končno odprla svoja vrata javnosti. To pa le zato, ker so v njej organizirali del razstave sejma sodobne umetnosti Nomad, ki slovi kot najrazkošnejši sejem umetnin. Na njem se zberejo največja svetovna imena umetnosti, oblikovanja in arhitekture, ki so svoje kolekcije razstavljala v sobanah vile. Kar je seveda pomenilo, da se po Lagerfeldovem razkošju niso sprehajali sleherniki, temveč zgolj izbranci. Toda že to je bilo za prebivalce Monaka več kot dovolj, da so o vili ponovno začele krožiti urbane legende.