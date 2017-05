»Tudi letos smo se odločili, da bo to dan brez nakupov, pa vendar obljubljamo, da bodo vsi obiskovalci s piknika odšli bogatejši – brez vreč stvari, a z novimi informacijami, zamislimi, predvsem pa z novo energijo za spreminjanje sveta na bolje,« pravijo organizatorji, ki pripravljajo kopico dejavnosti. Med drugim izmenjevalnico oblačil in igrač, otroške delavnice, dokumentarno fotografiranje, pletenje s certificirano volno in modno revijo, na kateri se bodo sprehodili obiskovalci, ki bodo oblečeni v oblačila iz pravične trgovine, rabljena in predelana oblačila. Manjkale ne bodo niti dobrote, narejene po načelih pravične trgovine, vsak si bo lahko pripravil napitek s poganjanjem pedalov na kolesu za smutije, pripravljajo tekmovanje PraviLNO pečeno, postavili pa bodo tudi govorniški oder, na katerem bo lahko vsak delil svoje misli.