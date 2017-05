Zadeti celjski samuraj

Celjski prometni policisti so se v ponedeljek ponoči srečali z nenavadnim primerkom homo sapiensa. Patrulja je na regionalni cesti v Arji vasi ustavila 37-letnega voznika megana, doma z območja Celja, ki je imel na avtomobilu nameščene registrske tablice, ukradene že daljnega leta 2010. Tudi za avtomobil se je izkazalo, da je bil že pred tremi leti odjavljen iz prometa. S tem pa presenečenj za policista še ni bilo konec. Ko sta pogledala v voznikov avtomobil, sta ob njegovem sedežu zagledala katano s 45 centimetrov dolgim rezilom. Poleg orožja sta policista našla še vrečko z rjavkasto snovjo, tablete in dve injekcijski igli. Preliminarni test za prisotnost prepovedanih drog je bil pričakovano pozitiven, zato sta policista odredila še strokovni pregled. To je celjski samuraj odklonil, tako da ga čaka odvzem vozniškega dovoljenja in kazen, katano in heroin pa bodo policisti uničili.

Žagal in omagal

Dan po kresovanju sta imela koroška gasilca na Javorniku pri Ravnah na Koroškem delo ne le z gašenjem, temveč tudi s podiranjem mlaja. Z gašenjem se nista preveč zamudila, saj sta zgolj preventivno zalila kres, ki je v dopoldanskih urah še vedno tlel, bolj pa sta se prepotila pri podiranju mlaja. Ta je ogrožal okolico, saj ga je neznani junak ponoči zarezal oziroma narezal, tako da bi se lahko vsak čas prevrnil. Gasilca sta obvestila tudi policiste, ki bodo razčistili, ali se je nekdo v omami kresne noči le spopadel z mlajem, vendar na polovici omagal, ali pa je celo želel pripraviti svojevrstno presenečenje in nevarno past za druge.

Specializirani tat

Nabor najrazličnejših predmetov, ki zamika tatove, je izredno pester. Zanima jih praktično vse, kar zmorejo nositi njihova pleča. Na Gorenjskem in v okolici Nove Gorice so se policisti v teh dneh srečali s tatovoma, ki sta se specializirala za opremo tovornjakov. Prvi je tako na počivališču gorenjske avtoceste s tovornjaka ukradel električne vodnike, ki povezujejo vlačilec in prikolico, ter še stranska krilca za zmanjševanje zračnega upora. V Šempetru pri Novi Gorici pa je tat nujno potreboval prav črpalko in senzor za gorivo, zato je na tovornjaku v industrijski coni prerezal dovodno cev in vse skupaj odnesel.

Potreboval bi avtošolo

Policisti so po Domžalah in okolici lovili mladoletnega voznika fiata punta, ki ni želel ustaviti na njihov ukaz. Golobradi mladenič je drvel po ulicah Domžal, dokler ga niso le ustavili na Šumberski cesti. Mladeniči, ki so bili v avtu, so policistom poskušali pobegniti tudi peš, vendar so policisti dva prijeli. Enega takoj, drugega kasneje, tretji pa je poniknil. Golobradi voznik je imel več razlogov za beg. Ne le da še ni opravil vozniškega usposabljanja in je vozil brez vozniškega dovoljenja, temveč je preliminarni test pokazal tudi, da je vozil pod vplivom opojnih prepovedanih substanc. Med begom pa si je prislužil še daljši spisek prekrškov, na katerem so se znašli prehitevanje v škarje, vožnja skozi rdečo luč, nepravilna stran in smer vožnje ter še bistveno prehitra vožnja. Za nameček se je mladenič lahko prepričal, da bo res potreboval še kar nekaj treninga v avtošoli, saj je imel med begom precej težav z obvladovanjem avta. Svojo vozniško kariero je tako začel s trčenjem v parkirano vozilo in bližnjim srečanjem s kovinsko ograjo na nadvozu nad avtocesto.

Ljubimcu zažgala dnevno sobo

Komaj osemnajstletna Angležinja je v teh dneh morala pred sodnika, ker je svojemu 43-letnemu ljubimcu zažgala dnevno sobo. Odnesla jo je s pogojno kaznijo, saj zanj ogenj na srečo ni bil usoden. Angležinja je na sodišču povedala, da je tistega večera popila veliko alkohola, z ljubimcem pa sta se sprla glede dinamike njunega spolnega življenja. Vse skupaj jo je tako razjezilo, da je s pomočjo vžigalic in sveče zažgala zavese, medtem ko je njen ljubimec že odšel v zgornje nadstropje v posteljo. Kljub temu ji je požig očitno odpustil, zgladila pa sta tudi nesoglasja glede posteljnih aktivnosti, saj sta tudi po gorečem incidentu ostala intimna prijatelja.