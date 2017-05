Pomembno se je spomniti, da so načrti za evropsko integracijo začeli nastajati predvsem v Franciji. Že v obdobju med obema svetovnima vojnama je francoski zunanji minister Aristide Briand po vzoru Društva narodov predlagal ustanovitev Evropske unije, ki bi bila klasična mednarodna organizacija. A kot vemo, Društvo narodov zaradi pomanjkanja realne moči ni bilo zmožno preprečiti druge svetovne vojne, Francija pa je doživela agresijo nacistične Nemčije. Po drugi svetovni vojni sta Jean Monnet in Robert Schuman logiko povezovanja obrnila na glavo. Namesto Briandovega pristopa, ki je temeljil na ustanovitvi politične organizacije za reševanje ekonomskih vprašanj, sta izhajala iz ekonomskega povezovanja, ki bi rešilo politične in varnostne probleme v Evropi.

Civilizacijski krogi

Kojève je videl možnost za oblikovanje miroljubnega evropskega kontinenta v geopolitični razporeditvi zaokroženih civilizacijskih krogov (oziroma blokov ali imperijev), ki jih je razumel kot široke mednarodne povezave sorodnih držav. Druga svetovna vojna je zarisala dva takšna kroga, ki sta iz vojne izšla kot zmagovalca. Prvi je bil »anglosaški imperij« oziroma politična navezava, ki je zajemala ZDA in Veliko Britanijo ter v katero so spadale tudi druge angleško govoreče države (Kanada, Avstralija in Nova Zelandija). Kot drugi krog je Kojève opredelil »slovansko-sovjetski imperij« pod vodstvom Sovjetske zveze, ki je vključeval tudi njene socialistične (ne zgolj slovanske) satelite v srednji in vzhodni Evropi. Jugoslavije Kojève posebej ni omenjal. Glede na situacijo leta 1945 jo je zelo verjetno uvrščal v sovjetski blok, po razkolu med Titom in Stalinom v letu 1948 pa ji je verjetno priznaval vodilno vlogo med državami v razvoju.

Kojève je nemalo pozornosti posvetil tudi mediteranskemu bazenu (mare nostrum) in vlogi islama v njem. Neposredno po drugi svetovni vojni, ko so bile imperialne povezave še vedno aktualne, je bilo – kljub razglasitvi načela samoodločbe narodov v Atlantski listini (1941) – težko določno predvideti proces dekolonializacije in osamosvajanja držav. Kljub temu je Kojève poudarjal p