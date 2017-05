Tudi meni je Skopje na prvi pogled delovalo kot eno najbolj žalostnih mest, v katera me je v življenju zaneslo. Ves ta plehki monumentalizem, ki je mesto ob Vardarju preobrazil v gromozansko stojnico s kičastimi spominčki, je le poudarjal, kar je v resnici želel prikriti. Nikjer se mi namreč ni zdela odsotnost prihodnosti tako zelo vidna kot prav v Skopju. Prestolnica Makedonije je bila tudi na drugi pogled videti kot mesto, ki je prišlo na konec časa. Izpraznjeno ali, bolje rečeno, izvotljeno mesto, v katerem počiva le še ena velika in prazna, izmišljena zgodba. Skopje je šarena laža, sem takrat pomislil.

Na Balkanu se je ljudi vselej hranilo z zgodbami. V tem so si vsi balkanski nacionalizmi podobni. Od Ljubljane do Tirane in naprej, čez Skopje vse do Aten se je od nekdaj strastno, do zadnjega diha tekmovalo le v tem, katerega naroda usoda je krivi