Le kaj so veliki plakati francoske predsedniške kandidatke delali v Rimu? Italijanska Severna liga Mattea Salvinija je želela izraziti solidarnost s političarko, s katero jo druži želja po demontaži Evropske unije, izstopu iz evrskega območja, izgonu muslimanov, zapiranju ekonomskih in fizičnih meja in kar je še popularnih tem, s katerimi ima veselje sodobna evropska desnica. In v tihem upanju, da bo Le Penovi na volitvah šlo dobro, je želela v svoja jadra ujeti nekaj njenega vetra. Plakati so bili veseli in optimistični in so spominjali na socrealistične plakate, ki so množice v komunističnih deželah spodbujali k boljšemu delu na dolgi poti v srečno prihodnost.

Sodobna evropska desnica je po ikonografiji in nacionalistični ideologiji veliko bližje Kim Džong Unu kot pa Bibiju Netanjahuju. Pri gradnji obrambnih zidov in agresivnosti do tujcev se zgleduje po Izraelcih, v izvedbi in nast