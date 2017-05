Ko je konec leta 2015 predsednika vlade Mira Cerarja padanje javnomnenjske podpore Stranki modernega centra (SMC) in njemu samemu resneje zaskrbelo, je prek agencije Igorja Ariha na pomoč poklical Asafa Eisina. Izraelski guru političnega trženja, ki vodi agencijo v Londonu, je svoje svetovalske usluge doslej nudil številnim politikom – v domačem Izraelu pa v Srbiji, Črni gori, Romuniji… Na srbskih predsedniških volitvah leta 2008 je do zmage pomagal Borisu Tadiću, štiri leta kasneje Tomislavu Nikoliću, Aleksandru Vučiću je uspešno svetoval pred dvojimi parlamentarnimi volitvami, letos je sooblikoval njegovo zmagovito predsedniško kampanjo. Projekt »dvig priljubljenosti Mira Cerarja« operativno vodi Arihova žena Tijana, ki se je v Slovenijo preselila iz Srbije, Asaf Eisin pa se v Ljubljani oglasi občasno. Tedaj se v celoti posveti premierju – marketinško prenovljeni Cerar pa je vse bolj odločen. »Tega ne bom dovolil,« postaja najpogostejši stavek v njegovih javnih nastopih.

»Ali bomo dovolili, da bo Slovenija ostala ali pa postala mafijska država, z rodovno-interesnimi skupinami, ki jo obvladujejo, ali bomo moderna država, za kar si ta vlada vsak dan prizadeva.« S temi besedami je Miro Cerar na programski konferenci lani poleti presenetil predstavnike SMC. Odločno je hodil po odru, postavljenem sredi dvorane, se obračal zdaj k enemu zdaj k drugemu, svoje besede pa podkrepil s sunkovitimi gibi rok. Sporočilo je bilo namenjeno stavkajočim v Luki Koper, njihovim (domnevnim) botrom iz ozadja in neposlušnim koalicijskim partnerjem.

Arih-Eisinova svetovalna naveza naj bi Cerarja tudi spodbudila, da se je za nekaj minut prelevil v strojevodjo, se na Cerkniškem jezeru spoprijel z drevakom, si kot kuliso za izražanje podpore zdravstveni ministrici izbral novi aparat za ultrazvok v ljubljanskem kliničnem centru… Svetovalci naj bi skrbeli tudi za večjo priljubljenost ministrov SMC. Tako sta Tijana Arih in ena od svetovalk iz Eisinove ekipe po vložitvi interpelacije SDS proti vladi obiskovali resorje, ki so v rokah največje vladne stranke. Ministrom sta svetovali, da se na očitke odzovejo napadalno, njuni nasveti pa so po ocenah naših sogovornikov odražali popolno nepoznavanje razmer v slovenskem političnem prostoru in v naši družbi sploh. To nepoznavanje naj bi prežemalo tudi govor, ki so ga zunanji marketinški svetovalci spisali Cerarju, domači sodelavci pa so ga v noči pred obravnavo interpelacije v parlamentu mrzlično popravljali in »prenašali« v slovensko stvarnost.

Nekdanjemu generalnemu sekretarju LDS in nato Zares Bogdanu Biščaku se ne zdi nič narobe, če svetovalci politiku kreirajo oziroma spreminjajo politiko. Vendar morajo imeti za to smisel – spremenjena politika mora biti boljša od stare. To pa jim lahko uspe le, če imajo zelo dober vpogled v stanje v državi, v kulturno ozračje v njej, v njeno »dihanje«… Brez dolge vpletenosti v življenje pri nas je to težko. »Za nekoga, ki pride iz Izraela, je bolje, da se ne vtika v politiko,« pravi Biščak.

»Tako kot mora zdravnik, da lahko predpiše učinkovito terapijo, najprej postaviti dobro diagnozo, mora strokovnjak za politični marketing za uspešno svetovanje dobro poznati vrednote, navade, utrip določene družbe in tudi lastnosti samega kandidata,« se strinja Igor Pribac. Ta je pred zadnjimi predsedniškimi volitvami sodeloval v volilnem štabu Danila Türka, za izvedbeni del kampanje pa je bila zadolžena agencija Arih (Türk je volitve izgubil). Pribac torej opozarja na velike razlike med volilci v različnih državah. Kampanja, ki prepriča ljudi