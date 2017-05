Mali oglasi: Krčmarji oglaševali točenje belega cvička

Zgodovina komercialnega oglaševanja se ne meri v stoletjih, temveč kar v tisočletjih, saj so najstarejša najdena oglasna sporočila stara več kot 2000 let. Pravi razmah je tiskano oglaševanje doživelo z izumom tiskarskega stroja v 15. stoletju. Sprva so se reklamni oglasi pojavljali v obliki plakatov, pozneje pa so v nastajajočem časopisju začeli zavzemati vse več prostora. Prvi tednik so leta 1597 začeli tiskati v Firencah, prvi dnevni časnik (Daily Courant) pa leta 1702 v Londonu. Pri nas sta prva in najbolj razširjena dnevna časnika v slovenščini začela izhajati leta 1868 (Slovenski narod) in leta 1873 (Slovenec). V Slovenskem narodu je bilo prvo leto izhajanja le tu in tam mogoče najti kakšen oglas, naslednje leto pa so v povprečju objavili vsak dan po en oglas. Število oglasov je potem zaradi dobrega odziva med bralstvom in doseganja postavljenih ciljev ter uspehov skokovito naraščalo. Če so v začetku leta 1870 prostor v časopisu našli že trije do štirje oglasi, so ti jeseni zasedali že celotno zadnjo stran vsega štiri strani obsegajočega dnevnika. Število objavljenih oglasov je postopoma še naraščalo in leta 1892 so ti zasedali že polni dve strani. Konkurenčni Slovenec je svoj tržni prostor ravno tako namenjal objavi oglasov, vendar se s Slovenskim narodom po njihovi količini večino časa ni mogel povsem enakovredno meriti. Kako so bila ta oglasna sporočila oblikovana in kaj vse so ponujala, si oglejte v nadaljevanju.