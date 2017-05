Novak Đoković je na svoji spletni strani sporočil, da prekinja sodelovanje z dosedanjo ekipo, na čelu katere je bil slovaški trener Marian Vajda. »Želim dosegati samo najvišje cilje, moj namen je, da znova najdem tisto potrebno iskro na igrišču,« je dejal 29-letni teniški igralec, ki je moral po izjemnih sezonah novembra lani prvo mesto na jakostni lestvici ATP prepustiti Škotu Andyju Murrayju.

Januarja je nato Srb presenetljivo izpadel v drugem krogu odprtega prvenstva Avstralije, kjer je branil naslov, zatem pa še dvakrat izgubil proti mlademu Avstralcu Nicku Kyrgiosu in nazadnje v četrtfinalu Monte Carla proti Belgijcu Davidu Goffinu. Poleg Vajde je Đoković prekinil sodelovanje tudi s kondicijskim trenerjem Gebhardom Philom Gritschem in fizioterapevtom Miljanom Amanovićem. Sedaj že nekdanji trenerji in Srb niso skrivali, kako težka je pravzaprav bila odločitev, saj so se v letih uspehov in vzpona na vrh svetovnega tenisa močno povezali in postali družina.

»Večno jim bom hvaležen za desetletje prijateljstva, profesionalizma in predanosti mojim ciljem na športni poti. Odločitev ni bila enostavna, so moja družina in to se ne bo nikoli spremenilo.«