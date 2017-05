Disciplinska komisija italijanske nogometne zveze se ni odločila razveljaviti rumeni karton, kar je svetovalka zveze v boju proti rasizmu Fiona May že označila za izredno slabo potezo. Italijanka, rojena v Britaniji in nekdanja olimpijska atletinja je za BBC komentirala odločitev sodnika, »ki bi moral prekiniti tekmo« in dodala, da je poteza Muntarija pomembna in potrebna. »Rasizma niso izkoreninila niti številna izobraževanja. Pred nami je še veliko dela.«

Zveza se ni odločila preklicati odločitve sodnika, svoje ravnanje pa opravičuje s tem, da se je neprimerno vedlo 'zgolj' okoli deset navijačev, zaradi česar kluba ne bodo kaznovali. Mayjeva je izpostavila, kako nepomembno pravzaprav je, koliko navijačev je bilo vpletenih. »Nemogoče je s številko ovrednotiti, do kakšne mere lahko nekdo nadleguje nogometaše.«

Med tem je nekdanji angleški nogometaš Garth Crooks že pozval igralce, naj se v znak solidarnosti in protesta odločijo za stavko. Sindikat profesionalnih nogometašev FIFPro pa komentira, »da noben nogometaš ne bi smel čutiti dolžnosti ukrepati na lastno pest, kot je to s svojim odhodom z igrišča storil Muntari, temveč bi se morali profesionalni igralci ob opravljanju svojega dela, pri čemer ni prostora za nobeno obliko diskriminacije, zanesti na dejanja pristojnih«.

Gutless failure to take action by the Italian authorities. Those with power in Italy need to take action to stop this happening again. https://t.co/5MfVyAhi7Y