Septembra na usposabljanje za karierne svetovalce

Na zavodu za zaposlovanje bodo pripravili usposabljanje za karierne svetovalce s področja vseživljenjske karierne orientacije (VKO). Potekalo bo od septembra letos do junija prihodnje leto v okviru projekta VKO NKT – Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in krepitev Nacionalne koordinacijske točke za VKO, ki ga financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega socialnega sklada.

Usposabljanje je namenjeno vsem svetovalcem, ki delajo na področju izobraževanja, zaposlovanja, v kadrovskih službah, nevladnih organizacijah in druge ter se ukvarjajo s kariernim svetovanjem oziroma pomagajo posameznikom pri načrtovanju in vodenju kariere. Do 15. maja na Zavodu RS za zaposlovanje zbirajo preliminarne prijave.

Usposabljanje bo trajalo 160 ur, pri čemer je najmanj 140 ur namenjenih splošnim modulom, vsak udeleženec pa si nato izbere še enega od štirih izbirnih modulov. Gre za praktično usmerjeno usposabljanje, širok nabor predavateljev pa bo udeležencem omogočal spoznavanje uporabnih metod in tehnik dela ter možnost spoznavanja dela v karierni orientaciji v različnih okoljih, organizacijah in kontekstih. Predstavniki organizacij se lahko prijavijo tako, da izpolnijo prijavni obrazec na zavodovi spletni strani, ga skenirajo in pošljejo po elektronski pošti na naslov kristina.stibilj@ess.gov.si.