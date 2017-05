Ko se je 28-letni Nils Jangen s svojim dekletom preselil v novo mesto na Švedskem, je takoj pričel z iskanjem službe in odposlal okoli 200 CV-jev. Uspelo mu je sicer priti zgolj do enega razgovora. Mlademu paru je počasi začelo zmanjkovalo prihrankov, zato je bil Nils prisiljen prodati svojega starega Subaruja, letnik 1985. Ob tem pa je uporabil malce humorja. Naredil je oglas, ga objavil na Blocket spletni strani in poleg slike, ki prikazuje avtomobil v sceni iz filma Lord of the Rings ob igralcu Davidu Hasselhoffu, ki se strinja s prodajo, navedel, da je bil avtomobil ročno izdelan v temačnih kotičkih japonske industrije, izdelal pa naj bi ga sam Saruman med mehaniki.

Prodajno ceno je zastavil na 900 evrov in poleg zapisal, da je pripravljen avtomobil zamenjati tudi za službo. Dan za tem je bil zasut s ponudbami za delo in se odločil sprejeti službo za Auto, Motor & Sport revijo, za katero si je vedno želel delati.