Kranjski Iskraemeco, ki trenutno zaposluje 738 sodelavcev, dodatno krepi razvoj, v katerem sicer dela 92 zaposlenih. Z razpisom, ki je odprt do 15. maja, iščejo dva razvojna inženirja. Prednost imajo kandidati, ki poznajo razvojno okolje .NET, Visual Studio-Test Manager-TFS, imajo izkušnje pri razvoju spletnih rešitev (HTML5, ASP.NET, Java) in rešitev za mobilne platforme (Android), poznajo podatkovne baze in imajo izkušnje z relacijskimi bazami podatkov ter imajo pridobljen MCP certifikat za razvoj aplikacij.

Ključne naloge in odgovornosti razvojnega inženirja bodo zasnova in razvoj programskih rešitev, Windows uporabniške aplikacije in spletne rešitve (C#, ASP.NET, HTML, XML, JSON, Jscript,..), izdelava funkcijskih in končnih prototipov, kreiranje in izvedba avtomatiziranih in ročnih testnih postopkov, izdelava predpisane dokumentacije ter predlaganje izboljšav posameznih sklopov.

Varna zaposlitev in stimulacije Kandidati naj imajo ob najmanj visokošolski izobrazbi naravoslovne smeri vsaj enoletne izkušnje s programiranjem uporabniških aplikacij in objektno usmerjenega razvoja, poznati morajo tudi Microsoftovo razvojno okolje. Podjetje, ki redno sodeluje v izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit, sodelavcem, kot zagotavljajo, ponujajo varno zaposlitev v urejenem delovnem okolju, stimulativno nagrajevanje glede na delovno uspešnost, sodelovanje z izkušenimi strokovnjaki in pridobitev najnovejših ekspertnih znanj ter dinamično delo in vsakodnevne izzive, zaposleni imajo tudi možnosti osebnega in strokovnega razvoja v sicer globalno močno vpetem podjetju.