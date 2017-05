HIŠA VIVA 134 je odličen primer uporabe inovativnih bivanjskih rešitev in vrhunske tehnologije toplotnega ovoja z odlično zrakotesnostjo. Zgrajena je na racionalnem tlorisu z odprto zasnovanim bivalnim prostorom v pritličju, ki združuje kuhinjo z jedilnico in dnevno sobo, v nadstropju pa so funkcionalno razporejeni spalni prostori, ki na premišljeno zasnovani kvadraturi nudijo maksimalno bivalno ugodje. VIVA 134 zadovoljuje visoka pričakovanja Marlesovih naročnikov, hkrati pa predstavlja navdih za sodobno družino, ki pričakuje zdrav, brezskrben in varčen življenjski stil. Toplotna črpalka, za katero so pridobljena nepovratna finančna sredstva Eko sklada, zagotavlja izjemno nizke stroške ogrevanja in zdrave življenjske pogoje. Gradbeni materiali uporabljeni pri gradnji hiše sledijo načelom trajnostne gradnje, saj nudijo izredno zdravo ter prijetno bivalno ugodje z izpolnitvijo visokih energetskih standardov.

Marles vam to pomlad nudi izjemne ugodnosti zaradi katerih bo nakup hiše lažji, enostavnejši in dostopnejši. Zato vam bodo na dnevu odprtih vrat predstavili celovito ponudbo Marlesovih pomladnih ugodnostih, ki vam do 31. maja omogočajo nakup Marles hiše z izjemnimi popusti in dodatnimi brezplačnimi novostmi. Hkrati vam bodo predstavili celovito ponudbo Marles Hiš nas ključ, največji izbor hiš na ključ v Sloveniji, ki predstavlja dodano vrednost v Marlesovem opusu sodobnih lesenih hiš s poudarkom na sodobni arhitekturi, razgibani in funkcionalni razporeditvi prostorov, visoki energijski učinkovitosti in gradnji iz najkvalitetnejših certificiranih materialov. Omenjene ugodnosti so namenjene vsem, ki bodo za svojo sanjsko hišo izbrali povsem individualno zasnovano hišo ali Marlesovo hišo na ključ.

Obiskovalci bodo imeli priložnost izmenjati ideje o zasnovi svojega sanjskega doma, saj bodo za brezplačno individualno svetovanje na voljo Marlesovi arhitekti. Prav tako boste na dnevu odprtih vrat deležni podrobnejših informacij o dopolnjeni ponudbi Marles All Inclusive, ki omogoča popolno storitev za najenostavnejšo pot do vašega doma. Z njo kupcem Marlesovih hiš zagotavljajo najširšo paleto storitev in produktov za najvišjo kakovost z dodatnimi arhitekturnimi elementi in vrhunskimi detajli.

Obiskovalci bodo deležni odgovorov na vsa vprašanja v zvezi z gradnjo, konstrukcijskih sistemih, novostih in inovacijah na področju tehnologije ter ogrevanju in prezračevanju nizkoenergijskih, visokoučinkovitih, pasivnih ter skoraj nič-energijskih hiš.

Informacije o natančni lokaciji in prijava na dogodek na spletni strani www.marles.com.

Doživite novo dimenzijo bivanja - zaživite Marles lifestyle.