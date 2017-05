Šenčurski NiceLabel (krovno podjetje skupine je Euro Plus d.o.o., ki je bilo prepoznano za zlato gazelo 2016), eden vodilnih globalnih ponudnikov programskih rešitev za označevanje s črtno kodo in RFID, se je na sinočnji slavnostni razglasitvi najboljših podjetij v tekmi za Evropsko poslovno nagrado 2016/17 uvrstil med deset najboljših podjetij v Evropi v kategoriji za najuspešnejšo strategijo rasti.

Tekmovanje EBA (European Business Awards), največje evropsko poslovno tekmovanje, spodbuja poslovno odličnost in dobre prakse v evropski poslovni skupnosti. V projekt, ki poteka pod pokroviteljstvom svetovalnega podjetja RSM in ob podpori poslovnih, akademskih in političnih voditeljev iz vse Evrope, je bilo letos vključenih prek 33 tisoč podjetij iz 34 držav.

V skoraj leto dni trajajočem tekmovanju je mednarodna strokovna žirija izbrala 110 najboljših podjetij v enajstih kategorijah, vključno s kategorijo Elite za najuspešnejšo strategijo rasti. V slednji je panel neodvisnih sodnikov NiceLabel izbral med deset najbolj dinamičnih in uspešnih evropskih podjetij, ker dejavno izkazuje ključne vrednote EBA: uspeh, inovativnost in etičnost, obenem pa je uspešno v procesu mednarodne organske rasti, pri čemer je opazno povečalo ravni prodaje, dobička in tržnega deleža.

»V trenutnem poslovnem okolju je že preživetje zahteven izziv, zato so inovacije, razvoj in rast, ki so jih izkazali letošnji finalisti, res vredni občudovanja. Evropa potrebuje več takšnih podjetij,« je dejal Adrian Tripp, generalni direktor European Business Awards.