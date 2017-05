C919 je izdelalo državno podjetje Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) in predstavlja vrh skoraj desetletje dolgega napora, spodbujenega s strani vlade v Pekingu, da bi zmanjšali zaostanek in odpravili odvisnost od evropskega Airbusa in ameriškega Boeinga.

Dvomotorni C919, katerega ime se v mandarinščini sliši podobno kot "večnost", lahko na krov sprejme 168 potnikov, poleti pa lahko 5555 kilmetrov daleč. Comac je zanj prejel že 570 naročil, veliko večino s strani domačih letalskih družb. Te naj bi v naslednjih letih po oceni poznavalcev potrebovale med 6 in 8 tisoč letal - Kitajska naj bi v manj kot desetih letih po številu notranjih letov prehitela ZDA in postala največje tržišče na svetu.

Kitajsko letalsko industrijo kljub današnjemu zmagoslavju in nesporni ambicioznosti čaka še veliko dela, če želi ujeti duo, ki dominira na letalskem trgu. Večina zapletenih letalskih instrumentov v novopečenem kitajskem adutu je še vedno izdelana na tujem. Medtem, ko Kitajsci s C919 zmanjšujejo zaostanek, imata tako Airbus kot Boeing v svojih delavnicah prototipe naslednje generacije velikih potniških letal.