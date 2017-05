Današnji mednarodni dan higiene rok poteka predvsem v znamenju kampanje za ozaveščanje zdravstvenih delavcev o pomenu higiene rok pri preprečevanju mikrobne odpornosti, so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Ob tem so poudarili, da ni nič manj pomembna osnovna higiena vsakega posameznika, zdravega ali bolnega. Za preprečevanje okužb z mikroorganizmi, ki jih z rokami pobiramo povsod, česar koli se dotaknemo, je potrebno dosledno in temeljito umivanje rok.

Čiste roke so ključnega pomena za preprečevanje prenosa okužb. V evropskih bolnišnicah vsako leto od pet do deset odstotkov bolnikov zboli za okužbo, povezano z zdravstveno oskrbo. Ogroženi so tudi zdravstveni delavci in drugi zaposleni v bolnišnici. Vzrok za okužbo so pogosto kontaminirane roke zdravstvenih delavcev.

Alkoholna razkužila so bolj učinkovita V bolnišnicah danes prevladuje razkuževanje z alkoholnimi razkužili, ki ima pred umivanjem nekaj prednosti. Je bolj učinkovito, saj se z razkuževanjem uniči kar 100-krat več mikroorganizmov kot z umivanjem, vzame manj časa, za razkuževanje namreč zadošča 15 do 30 sekund, medtem ko je treba roke umivati minuto ali dve, lahko pa jih razkužimo tudi takrat, ko jih ne moremo umiti. Razkužilo za roke, čeprav vsebuje alkohol, praviloma kožo izsuši manj kot milo. Vsebuje namreč dodatke, ki kožo ščitijo pred izsušitvijo. Redna in pravilna higiena rok je pomembna v domačem okolju in v javnih prostorih, kjer se zadržuje veliko oseb, na primer v šolah, vrtcih, v delovnem okolju, torej tudi pri zdravih osebah. V domovih za starejše in v bolnišnicah pa je primernejše razkuževanje rok, saj imajo lahko starejši in bolniki oslabljen imunski sistem.