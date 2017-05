Guverner Kolorada John Hickenlooper je zaradi Kogovškove smrti ukazal, da se zastave po državi v četrtek spustijo na pol droga. Vdovi Lindi Kogovšek je sožalje poslal med drugimi zunanji minister Karl Erjavec.

Pogrebna maša bo danes v slovenski cerkvi St. Mary's v Pueblu, kasneje bo še sprejem v spomin na pokojnika, ki ga bodo pokopali na pokopališču Roselawn v Pueblu.

Kogovškova stara starša sta se skupaj z drugimi Slovenci priselila v Kolorado in naselila v Pueblu, kjer je bila slovenska skupnost zelo močna in je prisotna še danes. Skupnost je v mestu zgradila cerkev Svete Marije Pomagaj (St. Mary's). Poleg Kogovška od tam prihajata tudi astronavt slovenskega rodu Ronald Šega in nacionalni predsednik Kranjsko katoliške slovenske jednote (KSKJ) Rudi Krašovec.