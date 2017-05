Na ministrstvu za okolje in prostor so zavrnili stališča Slovenskega društva za zaščito voda, o katerih so vodarji razpravljali na letošnjih Vodnih dnevih. Člani društva so se tudi v Dnevniku med drugim spraševali, ali je nadzor nad slovenskimi vodami bolj kot zaščiti zdravja ljudi in okolja namenjen Bruslju. Nadzorne meritve oziroma tako imenovani monitoring je namreč po njihovih pojasnilih pogosto sam sebi namen, saj podatkov nihče ne analizira, medtem ko nekaterih nevarnih snovi v vodi pri nas sploh ne preverjamo.

Zavrnili so očitke… Na okoljskem ministrstvu oziroma Arsu nasprotno zagotavljajo, da vse podatke analizirajo in uporabijo za tako imenovano oceno ekološkega in kemijskega stanja voda, ki opredeljujeta, v kolikšni meri je človek s svojim onesnaževanjem, zajezitvami in drugimi posegi že spremenil oziroma ogrozil posamezen vodni vir. Na Arsu so ocenili, da je skoraj 60 odstotkov slovenskih rek in njihovih pritokov ter jezer v dobrem ali celo zelo dobrem stanju. Ta ocena je po njihovih trditvah povsem korektna, saj je izdelana po metodologiji, ki temelji na evropskih standardih oziroma jo je kot primerljivo z drugimi državami potrdila EU. Kljub vseevropski primerljivosti metodologij in ocen pa uradniki zagotavljajo, da meritve lahko prilagajajo edinstvenim posebnostim posameznega okolja, kot je slovenski Kras, in tako tudi zanj analizo stanja izvedejo povsem korektno. Potencialno izredno nevarne mikroplastike v vodi glede na njihov molk očitno resda ne preverjajo, zato pa jim kaj takega ni mogoče očitati pri hormonskih motilcih, kot so poliklorirani bifenili, dioksini, benzo(a)piren in ostali policiklični ogljikovodiki, bisfenol A, pesticidi in težke kovine kadmij, svinec in živo srebro.