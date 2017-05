»Naši starši in naši stari starši so že dobili vrnjeno nekaj, kar jim je bilo odvzeto z gospodarsko krizo. Tudi varčevanje pri mladih je treba čim prej odpraviti,« je včeraj poudaril predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Aleksandar Spremo. Predstavniki ŠOS so zato v državni zbor vložili pobudo volilcem za predlog zakona za urejanje položaja študentov, ki posega v več obstoječih zakonov na tem področju. »Ta zakon ni presenečenje, je odraz potreb študentov. Ureja predvsem tiste pereče problematike, ki zadevajo socialno ogrožene študente,« je pojasnil Spremo.

Od dohodnine do študentske prehrane

Predlog zakona med drugim predvideva dvig tako imenovane študentske olajšave z zdajšnjih 2477,03 evra na 3302,70 evra. S to davčno razbremenitvijo bi dijakom in študentom dvignili zaslužek, je pojasnil Spremo. Hkrati je poudaril, da je velik del študentov zaradi deprivilegiranega položaja prisiljen delati, da sploh lahko študira, med njimi pa so tudi taki, ki s svojim prihodkom finančno pomagajo družini. Predlog zakona, ki so ga vložili predstavniki ŠOS, tega absurda sicer ne odpravlja. »Na žalost je študentsko delo pri nas socialni korektiv,« je ob tem dejal Spremo. »Po drugi strani smo želeli pripraviti tudi realističen predlog, ki ne bi imel prevelikih posledic za državni proračun in tega torej ne bi mogli izkoristiti kot argument, s katerim bi nas zavrnili.«

Predlog posega tudi na področje zdravstvenega zavarovanja, kjer bi mladim prinesel obvezno zdravstveno zavarovanje po starših za celoten čas izobraževanja. »Opredelili pa smo tudi dodatne pogoje, ki preprečujejo možnost zlorab,« so pojasnili v ŠOS. Zakon bi omogočil tudi prejemanje državne štipendije tujim študentom, s tem pa po besedah Sprema uskladitev z evropsko zakonodajo. Na ŠOS si želijo tudi sprememb na področju dodatka za bivanje pri državni štipendiji in ureditev problematike študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom. Koriščenje subvencioniranega obroka bi z zakonom omogočili do 22. ure in med poletnimi meseci ter dvignili višino subvencije.