Na sabotažo javnega železniškega prometa odgovorila kar vlada

Da bi se izognili morebitnim dodatnim zapletom in izsiljevanjem zaposlenih v Slovenskih železnicah zaradi malice, so posredovali kar v vladi in sprejeli novelo zakona o varnosti v železniškem prometu. To je edini odgovor države in družbe na januarsko sabotažo javnega železniškega prometa.