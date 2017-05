Prodajni postopek Uniorja zaostaja za načrti

V SDH so novembra lani povedali, da bo finančni svetovalec za prodajo Uniorja predvidoma izbran do februarja letos, vendar se to še ni zgodilo. Ker prodaja smučišča Rogla in Term Zreče ni bila uspešna, vse kaže, da bo Unior naprodaj skupaj s turistično divizijo.