V spletni anketi je 281 dijakov I. gimnazije v Celju, starih od 14 do 19 let, ocenjevalo deset po njihovi oceni najbolj in najmanj pomembnih dogodkov, ki so oziroma bodo povezani z njihovim življenjem. Največ, kar 82 odstotkov, jih je za zelo pomemben dogodek izbralo rojstvo prvega otroka. Ta prelomnica se zdi zelo pomembna tako fantom kot dekletom in potrjuje domnevo, da so srednješolci že v letih, ko se počasi začenjajo zavedati pomena družine.

Veliko dijakov je kot zelo pomembne mejnike izbralo tudi prelomnice, ki so povezane z izobrazbo. Tako je na drugem mestu pomembnosti diploma, ki ji sledita matura in konec srednje šole. To je nekoliko presenetljivo, saj smo pričakovali, da se bo dijakom konec gimnazije zdel bolj pomemben, a jim je očitno še pomembnejše končano šolanje na univerzitetni ali visokošolski ravni. Vse te tri dogodke je za skoraj nepomembne navedlo manj kot pet odstotkov anketirancev, tako da lahko sklepamo, da dijaki izobrazbo jemljejo resno. Če pa pogledamo samo odgovore zaključnih letnikov, lahko ugotovimo, da jih je kar 72 odstotkov konec srednje šole postavilo med najpomembnejše dogodke, verjetno zato, ker so po štirih letih že malo naveličani gimnazijskega življenja in se veselijo odhoda na fakulteto.