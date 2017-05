Družbena omrežja imajo veliko večji vpliv na naša življenja, kot jim ga pripisujemo. Za facebook, ki ima največje število uporabnikov, ki objavljajo fotografije in mišljenja, delijo svoje aktivnosti in opevajo svoje dosežke, nekako že velja, da se dogodek ni resnično zgodil, če o tem ne ve vsaj 500 prijateljev na facebooku. Zato ni presenetljivo, da se na internetu že kmalu po rojstvu znajdejo tudi fotografije novorojenčkov, saj se rojstvo otroka zdi večini staršev najpomembnejši življenjski mejnik, ki ga je treba in ga je vredno deliti s prijatelji.

Zakaj starši čutijo potrebo po objavi fotografij otrok, smo poskušali izvedeti v spletni anketi, v katero smo vključili 40 staršev. Kar 31 od teh jih je na facebooku že objavilo fotografije svojega otroka, skoraj polovica že pred njegovim prvim rojstnim dnem. Število objavljenih fotografij je bilo v 90 odstotkih manjše od dvajset. Razlogi za objavo so različni. Nekaj staršev o razlogih in posledicah sploh ne razmišlja, nekaterim je to preprosto všeč in so ponosni na otroke, nekateri jih objavljajo zato, da bi fotografije videli tudi sorodniki in prijatelji, s katerimi se ne vidijo pogosto. Ena izmed anketirank pa pravi, da je facebook del njenega življenja: »Veliko raje objavim vsake toliko kakšno prisrčno fotografijo in spremljam druge ljudi – saj je Facebook temu tudi namenjen – kot pa da bi brez objav hinavsko preverjala, kaj počnejo drugi.«

Otrokova zasebnost Nekateri starši fotografije objavljajo zelo redko in še te tako, da se obraza ne vidi. Spet drugi, ki fotografij ne objavljajo, menijo, da je treba varovati tudi otrokovo zasebnost. Zavedajo se, da ko se nekaj enkrat pojavi na internetu, tam tudi ostane. Prav tako menijo, da brezglavo objavljanje fotografij in zapisov pri osebah, ki so na njih, ni zaželeno. Nasprotno starši, ki fotografije objavljajo, na posledice, ki jih zaradi objave doživlja otrok, zvečine ne pomislijo. Večini otrok je bilo neprijetno že pred razmahom sodobne tehnologije, ko so starši doma kazali albume s fotografijami sorodnikom in prijateljem. Zdaj se ta krog z nekaj deset bližnjih širi na nekaj sto ali tisoč »bližnjih« prijateljev. Starši pa pozabljajo, da bo otrok nekega dne odrasel in bo iskal službo. Ne pomislijo, kaj si bodo mislili delodajalci, če bodo na facebooku našli njegovo fotografijo, ko sedi na kahlici? Velika skrb odraslih je tudi vprašanje, kdaj pustiti otroku, da sam objavlja na splet in kaj se bo zgodilo, če bo objavil nekaj, kar tja ne sodi? Njihovo skrb povzroča želja, da bi ga zaščitili, hkrati pa se pogosto ne zavedajo, da z objavljanjem fotografij počnejo enako tudi sami. Res je, da se pri izbiri fotografij zvečine odločajo bolj preudarno, a je njihov otrok kljub temu »žrtev« radovednih oči javnosti in mu največkrat ni všeč, da se objavlja pomembne ali zasebne dogodke iz njegovega življenja. Poleg tega pa z neprestanim objavljanjem fotografij otroka ne učimo, da naj uživa v lepih trenutkih in stvareh, ki pridejo z njimi, pač pa da je pomembno, da se nasmehne za fotografijo, da lahko drugi ljudje vidijo in ocenjujejo njegovo srečo. Že tako je sram v otroštvu zelo prisoten in vsaka, za odraslega majhna stvar, lahko otroku krepko zniža samopodobo. Otroku je denimo hudo že, če mu kdo v šoli ali vrtcu reče, da nima lepih vezalk za čevlje. Zdaj pa si predstavljajte, kako bi se počutil, če bi izvedel, da ga je pol šole videlo nasmejanega na kahlici. Pri objavi fotografij otrok ne kaže pozabiti niti na temnejšo plat spleta, saj obstajajo tudi ljudje, ki izkoriščajo in zlorabljajo fotografije, osebne podatke in še marsikaj drugega. In teh ni malo. Zato se je treba, preden objavimo kakšno fotografijo, vprašati: ali je število všečkov in zavisti res vredno, da ta fotografija nekoč otroku potencialno poslabša ali celo uniči življenje?

V tujini že prve tožbe Najbolj ekstremna primera neodgovornega ravnanja staršev na spletu sta ameriška in avstrijska najstnica. Pred približno dvema letoma si je 13-letnica s skokom z mostu vzela življenje, potem ko je po spletu zakrožil video, v katerem ji je oče za kazen s škarjami postrigel dolge lase. Videa naj sicer ne bi objavil oče, čeprav ga je prav on posnel. Najstnica pa svojega življenja domnevno ni končala zaradi videa, temveč zaradi slabih odločitev, ki jih je sprejela. Zaradi teh odločitev je njen oče čutil potrebo, da posname ta kontroverzni video in hčer v javnosti osmeši. V Avstriji je 18-letnica tožila starše, ker so na facebooku od leta 2009 dalje objavili kar 500 njenih fotografij. Dejala je, da jim ni bilo mar, ali je sedela na stranišču ali pa gola ležala v zibelki, starši so brez cenzure in zadržkov objavili vse. Večkrat jih je prosila, naj fotografije odstranijo, a ker prošnje niso naletele na plodna tla, je dekle zadevo odneslo na sodišče. Takšnih primerov je čedalje več, zato se temu primerno spreminja tudi zakonodaja. Francija je ena od držav, ki imajo v Evropi najstrožje kazni za starše, ki brez otrokovega soglasja objavijo fotografijo. Kršitelji lahko pristanejo celo v zaporu ali pa jih doleti kazen vrtoglavih 45.000 evrov. Kazni se v Evropi razlikujejo od države do države, prav tako intenzivnost objave otrokovih fotografij na spletu. V Združenem kraljestvu, denimo, je lanska raziskava pokazala, da bo povprečni roditelj objavil kar 1849 fotografij otroka, preden bo ta dopolnil pet let. Zelo skrb vzbujajoč podatek pri tem je, da kar 85 odstotkov staršev v več kot letu dni ni preverilo nastavitev zasebnosti, 79 odstotkov pa jih je verjelo, da tujci ne morejo videti fotografij.