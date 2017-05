Škofjeloški policisti so nedavno pridržali mlajšega moškega, ki se je znašal nad družinskimi člani. Kljub temu da je imel prepoved približevanja, se na to ni oziral in je večkrat prestopil dovoljeno mejo, nazadnje pa je svojega očeta z nasilnim obnašanjem celo lažje poškodoval. Policisti so ga zato pridržali in kazensko ovadili.

Policisti so lani nasilnežem izdali 854 ukrepov prepovedi približevanja, v 287 primerih so ti prepoved kršili. »Iz izkušenj vemo, da kdor prepoved krši enkrat, jo lahko krši večkrat,« pravi Majda Pušnar, koordinatorica za preprečevanje nasilja v goriški regiji. Pojasnjuje, da je večina nasilnežev partnerjev ali nekdanjih partnerjev, včasih policija ukrep izreče odraslim otrokom, ki so nasilni do staršev, imeli pa so že posamezne primere, ko so bili do staršev nasilni mladoletni otroci. Soočajo se tudi s kršitvijo prepovedi približevanja. Lani so imeli na Goriškem pet takšnih primerov. »Pogosto se kršitelji izgovarjajo, da niso vedeli, da ukrep že velja, ali pa da zanj sploh ne vedo,« pravi Pušnarjeva. Ob fizičnem vstopu v skupno stanovanje pa se poskušajo policistom največkrat izmazati, češ da so prišli zgolj po svoje osebne stvari. »To ne more in ne sme biti opravičilo, saj lahko do teh stvari pridejo po predhodni najavi policiji oziroma po dogovoru in dovoljenju preiskovalnega sodnika,« razloži Vesna Drole, vodja sektorja za odnose z javnostmi na policiji.

Ustrahovanje po telefonu Policisti kot najpogostejše oblike kršitve odrejenega ukrepa navedejo telefonske klice in kratka sporočila. »Žrtve velikokrat niso seznanjene s tem, da prepoved približevanja vključuje tudi komunikacijske medije, in se na klice in sporočila odzivajo ter s tem izpostavljajo nadaljnjemu ustrahovanju,« ugotavlja Blanka Rotar, vodja Ženske svetovalnice, kamor se ženske kot žrtve nasilja pogosto obrnejo po pomoč. Ugotavlja tudi, da ukrep prepovedi približevanja po navadi preide v drugo obliko nasilnega vedenja, to je zalezovanje. »Nasilnež se pojavlja v bližini krajev, kjer je ženska v službi ali kamor odhaja po vsakodnevnih opravkih. Čeprav se drži predpisane razdalje, s svojo prisotnostjo sporoča, da ima nad njo še vedno nadzor,« pripoveduje Rotarjeva. Pušnarjeva pa opaža, da povzročitelje nasilja od kršenja ukrepa najpogosteje odvrne visoka globa, ki jo morajo v nasprotnem primeru plačati. Ta znaša 300 evrov. Če tudi ta ne zaleže, lahko policisti kršitelja pridržijo za 12 ur, če pa je bil ta med trajanjem prepovedi približevanja do žrtve znova nasilen, mu lahko v skrajnem primeru odvzamejo prostost in ga s kazensko ovadbo privedejo pred preiskovalnega sodnika. Ta lahko zoper njega odredi pripor ali pa mu izreče sodno prepoved približevanja, ki lahko traja tudi do enega leta ali več.

Skesane prijaviteljice Po izreku ukrepa socialne delavke na centrih za socialno delo zelo veliko delajo z žrtvijo. »Z njo smo v rednih telefonskih stikih, obiščemo jo, najprej pripravimo individualni varnostni načrt, kasneje tudi načrt pomoči. Skušamo jo opolnomočiti, da vztraja pri izhodu iz začaranega kroga nasilja. Pogosto se namreč zgodi, da je žrtvi žal, ker je prijavila nasilje. Včasih se zdi, kot da ne zna živeti brez nasilja. Še zlasti, če je bilo to dolgotrajno. Povzročitelj nasilja se jim včasih zasmili, v smislu, kje bo pa spal, kam bo šel, saj si ne zna ničesar skuhati, in bi ga kar spustile nazaj domov,« izkušnje s terena opisuje Pušnarjeva. Tudi v Ženski svetovalnici ženske krepijo v nameri, ki so si jo zadale, in jim zagotavljajo oporo pri korakih, ki so potrebni za prekinitev nasilja. »Žrtvam nasilja svetujemo, da vsako odstopanje oziroma kršitev prepovedi približevanja nemudoma javijo na policijsko postajo. Vsem pa priporočamo, da se ne odzivajo na povzročiteljeve provokacije, ki so včasih zelo prepoznavne, včasih pa zelo subtilne in prikrite,« dodaja Rotarjeva.