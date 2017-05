»Rak ustne votline je po pogostosti na 8. mestu v Sloveniji, odkrijemo okoli 250 novih bolnikov z rakom ustne votline in žrela na leto,« opozarja vodja projekta Diana Terlević Dabić, doktorica dentalne medicine. Kar 80 odstotkov rakov ustne votline odkrijejo v zobnih ambulantah, kaže statistika Kliničnega oddelka za maksilofacialno kirurgijo UKC Ljubljana. »Samo redni zobozdravniški pregledi rešujejo mnoge težave, v primerih zgodnjega odkritja malignih obolenj pa tudi življenje,« poudarja Terlević-Dabićeva.

Preventivni pregled, na katerega se je treba naročiti, posamezniku vzame zgolj 15 minut. Obiskovalec mora najprej rešiti vprašalnik o življenjskem slogu in podrobnostih, ki bi ga lahko uvrščale v rizično skupino za to bolezen. Zobozdravnik potem izvede natančen pregled ustne votline, obiskovalca pouči o bolezni in preventivi ter svoje ugotovitve zapiše v vprašalnik. Zobozdravniki na tak način želijo izboljšati ozaveščenost prebivalstva o ustnem raku v Sloveniji in odkriti morebitne zgodnje spremembe. »Rezultati pri zdravljenju majhnih tumorjev so dobri, odstotek ozdravljenja pa je visok in invalidnost po zdravljenju majhna. Nasprotno je zdravljenje napredovalih tumorjev veliko zahtevnejše, dražje, rezultati pa so slabši. Naše sporočilo je, da skrb za ustno zdravje ni enkraten dogodek, potrebni so redni zobozdravniški pregledi.«

Smrtonosna kombinacija tobaka in alkohola

Za rakom ustne votline lahko po besedah vodje projekta zboli kdor koli, ljudje z zobmi in tisti brez njih. »Vendar pa je ta bolezen pogostejša pri moških, ki so starejši od 50 let. Vse več študij in raziskav kaže na porast raka ustne votline tudi pri mlajših in pri ženskah. Pojavnost tudi na splošno narašča, največ primerov pa povezujejo s tobakom in alkoholom,« opisuje Terlević-Dabićeva. Kajenje cigar, cigaret in pipe ter žvečenje tobaka močno pripomoreta k nastanku raka ustne votline, enako velja za uživanje alkohola. »Če pa se tobak in alkohol uživata skupaj, je tveganje še toliko večje,« poudarja.

Pomembni dejavniki, ki jih povezujejo z obolevanjem, so tudi slaba ustna higiena, neurejeno zobovje in kronično draženje zaradi neustreznih protetičnih nadomestkov. Zanemariti ne smemo niti predolgega in prepogostega izpostavljanja sončnim žarkom, ki povečuje tveganje za nastanek raka na ustnicah in koži. Novejše študije pa povezujejo nastanek raka ustnega žrela tudi z okužbo z virusom HPV, ki sicer povzroča raka materničnega vratu in prizadene kožo, ki meji na sluznice.