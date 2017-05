Gremo na volitve

V kolumnah v Dnevniku sem že pisala o sodelovanju dveh strank na Hrvaškem. Stara hrvaška stranka HDZ in še vedno nova hrvaška stranka Most, oziroma Most neodvisnih list, sta začeli sodelovati konec leta 2015 po parlamentarnih volitvah. HDZ je vodila Hrvaško od devetdesetih, zato ima ogromno izkušenj z vodenjem države, Most pa se je v politične višave povzpel po uspehu na volitvah leta 2015, ki ga nihče ni pričakoval. Tudi oni sami ne. Mostu so se priklonili številni protestni volilci, nezadovoljni z obema velikima strankama in njunim delovanjem, nezadovoljni z razmerami v državi in perspektivo, pričakovali so in močno upali, da bo prišlo do sprememb v politiki nasploh in posamično.