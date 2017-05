»Mislim, da bomo z letošnjo 24. dirko Po Sloveniji naredili velik korak naprej in prireditev dali v še višjo prestavo. Izjemno veliko dela smo vložili za ta preskok,« je direktor dirke Bogdan Fink ponosen po včerajšnji uradni predstavitvi največje kolesarske in nemara celo največje vsakoletne mednarodne športne prireditve v Sloveniji. Dirka bo v že tradicionalnem junijskem terminu med 15. in 18. junijem, a s številnimi novostmi, ki po organizacijski plati prireditvi daje renome najvišjih standardov.

Dirka ima novo celostno podobo, poenoteno z državnim in vseljudskim konceptom »Borite se za zeleno«. Televizijski prenos bo s sodelovanjem Eurosporta ponesel videz dirke in dežele v 75 držav. Simbolično rumeno majico zmagovalca bo zamenjala zelena. Po športni plati pa se znova obeta močna mednarodna zasedba s sodelovanjem 18 ekip, od tega petih elitnih ekip svetovnega razreda World Tour.

Dolga leta je Bogdan Fink kot direktor dirke in še kdo iz njegove bližine prepričeval pristojne, da je vredno dvigniti nivo in vložiti denar v širšo promocijo, kjer ni v ospredju samo kolesarstvo. S 600.000 evri dodatnega vložka (prej 250.000 evrov) partnerjev iz turizma (STO, Spirit), lokalnih krajev in Adrie Mobil bo španska produkcijska hiša po zgledu z dirke Po Hrvaški, ki je Slovenijo, čeprav brez tradicije dirke, prehitela za tri leta, pripravila televizijski prenos. Gre za produkcijsko daleč najzahtevnejši športni prenos v ljudskih športnih panogah. Za namene pospeševanja turizma in posla pa ga že leta uporabljajo mnogo manj razvite države.

Še najmanj posebnosti je v letošnji trasi, dolgi 656 kilometrov. Uvodni dve etapi Koper–Kočevje (159 km), Ljubljana–Ljubljana (169 km) s krogom po Gorenjski, Zasavju (Litija) in Dolenjski in zadnja Rogaška Slatina–Novo mesto (160 km) bo namenjena sprinterjem, ki bodo preživeli selekcijo čez klance. Kraljevska etapa iz Celja na Roglo (165 km) bo okronala naslednika lanskega zmagovalca Estonca Reina Taaramäeja. Trasa bo zabeljena še z vmesnima vzponoma na Padeški vrh (spodnji del poti na Roglo) in Veliko Tinje. »Trasa mi je zaradi zaključka tretje etape seveda še posebej všeč,« pravi Jure Golčer, ki velja za najuspešnejšega kolesarja vseh dosedanjih dirk Po Sloveniji. »Vzpon na Roglo lahko odpeljem skoraj miže. Ostale etape so pisane na kožo sprinterjem in verjamem, da bo dirka spet privabila najboljše na svetu,« pravi 39-letni Mariborčan, ki bo v vrsti Adrie Mobil letos na kolesu dočakal okroglih štirideset.

Slovenski Tour je bil s tekmovalno zasedbo že lani med stoterico največjih dirk na svetu (98.) in med sedmimi največjimi iz razreda UCI-1 z neprimerljivo nižjim proračunom. Od elitnih ekip so dogovorjeni za nastop Orica-Scott (Mezgec), UAE Emirates (Polanc, Mezgec, Marko Kump), Dimension Data (Cavendish), Bahrain Merida (Božič, Brajkovič, Novak, Per, Pibernik, Bole) in Bora – Hansgrohe, ki ima v svojih vrstah tudi svetovnega prvaka in trenutno največjega zvezdnika Slovaka Petra Sagana. »Verjetno ne bo prišel. To draž moramo pustiti za 25. izvedbo. Šala. Vendar v kolesarstvu se nikoli ne ve. Verjetno si tudi največji poznavalci pred leti niso mislili, da bodo pri nas vozili zmagovalci Toura in Gira, vidni pa bomo 100 milijonom gledalcev. No, mogoče bo Slovenija za Sagana primernejša od dirke Po Švici,« se Fink pusti presenetiti.