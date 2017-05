Slovenija bo na današnjem začetku 100. izvedbe italijanskega Gira v Algheru na Sardiniji najbolj zastopana dežela na svetu: glede na število prebivalcev šest slovenskih kolesarjev prekaša vse druge kolesarske nacije. V zgodovini je bil tudi že Giro s številčnejšo udeležbo (2003), a sedanje generacije v dobi globalizacije le ne gre primerjati. Če je bilo tedaj na startu 98 Italijanov, jih je letos le 45. Slovenija bo torej po zaslugi Luka Mezgeca (Orica-Scott), ki je pred tremi leti v Trstu šele prvi v zgodovini vpisal slovensko etapno zmago, Luka Pibernika (Bahrain Merida), Jana Polanca, Mateja Mohoriča (UAE Emirates), Kristijana Korena (Cannondale – Drapac) in Jana Tratnika (CCC Sprandi Polkowice) imela več kot dostojno zastopstvo.

Kljub govoricam izpred let o etapni postaji v Kobaridu (spomin na 1917 in čudež pri Kobaridu) Giro ne bo zavil v Slovenijo. Najbolj se ji bo približal v odločilnih zadnjih dneh, ko bo etapa iz Innichena ob izviru Drave v Pusterški dolini zavila čez Karnijske Alpe mimo Tolmezza v Piancavallo, in predzadnji dan, 27. maja, s startom v Pordenonu. Za nameček bo prvič v zgodovini na startu tudi ekipa, ki jo bo vodil slovenski športni direktor. Gorazd Štangelj bo skrbel za strategijo močno poslovenjene ekipe Bahrain Meride z Vincenzom Nibalijem kot osrednjim italijanskim zvezdnikom. Nibali bo poleg Kolumbijca Naira Quintane (Movistar) tudi prvi favorit za skupno zmago. Tako pomembne vloge, kot jo ima nekdanji selektor slovenske reprezentance, zraven je tudi del slovenske spremljevalne ekipe, v športu še ni imelo prav veliko Slovencev. Štangelj je ob Nibaliju izmed Slovencev za pomočnika kar malo presenetljivo izbral Luko Pibernika. »V posebno čast mi je, da v taki ekipi vozim Giro. Poleg tega na stoti izvedbi,« je ponosen na nastop skromni fant iz Suhadol Luka Pibernik, ki se še kako zaveda tudi odgovornosti.

Jubilejni stoti Giro bo v vseh pogledih prestižnega pomena. Ameriška ekipa Cannondale je v Italijo prvič poslala tudi Kristijana Korena, ki velja za enega najbolj cenjenih pomočnikov. Zapored je kot pomočnik prevozil kar sedem francoskih Tourov. Tudi slovenski prvak Jan Tratnik že nestrpno pričakuje začetek. Za Idrijca bo to prvi Giro v dresu poljske ekipe. Zna se zgoditi, da bo med slovensko četverico največ časa na televizijskih ekranih. Njegova specialnost je beg. »Giro je velik korak v moji karieri. Pa še 100. obletnica daje posebno težo. Na klasiki v Frankfurtu sem potrdil dobro pripravljenost. Prvi cilj je končati prvi grand tour. Drugi cilj, da unovčim formo v srednje težkih etapah, kjer bo sprint manjše skupine, in sodelovati v pobegih. Želim uživati, sproščeno dirkati in z malo sreče se lahko tudi izide kakšen lep rezultat,« je pristavil Jan Tratnik glede pričakovanj.

Matej Mohorič se je lani na Giru uveljavil kot »pilot« sprinterjem v zaključnih akcijah. »Na Giro grem tudi letos izključno kot pomočnik. V prvi vrsti sem tukaj kot del sprinterskega vlaka za Sacha Modola, sicer pa tudi pomoč Ruiju Costi v boju za generalno razvrstitev. Če se v kaki etapi znajdem v pobegu, bom dobil priložnost za svoj rezultat. V ekipi so pričakovanja precej visoka. V prvem delu sezone smo namreč z izjemo dirke po Abu Dabiju zbrali manj UCI worldtour točk, kot smo načrtovali. Upamo, da lahko tukaj to popravimo. Pripeljali smo močno ekipo in verjamemo, da se lahko bojujemo za etapne zmage,« pravi nekdanji svetovni prvak med upi Matej Mohorič. O etapni zmagi v njegovi ekipi znova sanja tudi Jan Polanc. 13. maja 2015 se je v Abetone kot drugi Slovenec vpisal na večni seznam zmagovalcev etap na italijanskem Giru. Polanc je, čeprav vozi že tretji Giro, zaradi mladosti tudi med kandidati za belo majico mladega kolesarja. Na dirki Po Hrvaški je pokazal odlično pripravljenost. Ni bil daleč od Vincenza Nibalija. In Luka Mezgec? Vse delo bo podredil sprinterju Cadelu Ewanu: »V bistvu mi to predstavlja izziv. Da naredim plan za ekipo, jo vodim. Lasten rezultat mi ni več tako pomemben. Razmišljati moram, kako bo naša ekipa boljša od drugih. Da sprinterja pripeljemo čim bolj svežega na 200 metrov pred ciljem.« Taka etapa bo že danes.