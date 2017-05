Med 310 veslači iz 26 držav bo nastopila tudi kopica dobitnikov kolajn z lanskih olimpijskih iger v Riu de Janeiru: irska brata Paul in Gary O'Donovan, srebrna v lahkem dvojnem dvojcu, olimpijski podprvak, Hrvat Damir Martin, ki se bo med težkimi enojci boril z reprezentančnim kolegom Martinom Sinkovićem, zlatim iz Brazilije v dvojnem dvojcu z bratom Valentom… Slovenske barve bodo v Beogradu zastopali Rajko Hrvat (lahki enojec), Nik Krebs in Miha Aljančič (dvojni dvojec) ter Aleš Jalen in Marko Bolha (lahki dvojni dvojec). Na premierni preizkušnji nove sezone svetovnega pokala v slovenskem taboru seveda največ pričakujejo od Rajka Hrvata, ki je na nedavni mednarodni prvomajski regati na Bledu v dveh dneh dvakrat zlahka zmagal med enojci.

Rajko Hrvat, član izolskega Arga, je lanski svetovni pokal začel z zmago na uvodni preizkušnji v Vareseju, na koncu pa je bil drugi v skupnem seštevku. »Mislim, da sem zmožen tudi letos dobiti uvodno preizkušnjo svetovnega pokala. V Beogradu je sicer moj osnovni cilj uvrstitev v finale, v katerem pa je vse možno. Pustimo se presenetiti. Še posebno, ker sem že večkrat dokazal, da sem sposoben dosegati vrhunske čase. Poleg tega sem pripravljen bolje kot vsa leta doslej,« optimistično napoveduje Rajko Hrvat, ki je bil lani bronast na EP in četrti na SP. Toda v boju za vrh čaka Izoljana težko delo, kajti med 16 prijavljenimi lahkimi enojci so še štirje finalisti lanskega SP v Rotterdamu na Nizozemskem, vključno z aktualnim svetovnim prvakom Paulom O'Donovanom (prijavljen je še v dveh drugih disciplinah) in aktualnim prvakom Evrope, Slovakom Lukašem Babačem.

Nik Krebs in Miha Aljančič, oba še člana starostne kategorije do 23 let, bosta v Srbiji debitirala v svetovnem pokalu. V njuni disciplini (dvojni dvojec) je med 12 prijavljenimi čolni glavni favorit litvanska posadka Griskonis-Ritter, ki je lani v Riu osvojila srebrno olimpijsko kolajno. Aleš Jalen in Marko Bolha bosta veslala v lahkem dvojnem dvojcu, ki je od januarskega izrednega kongresa Mednarodne veslaške zveze (Fisa; letos ta praznuje 125-letnico delovanja) na Japonskem ostal tudi edina olimpijska disciplina za lahke veslače.

Novi selektor Iztok Čop, ki bo skušal s sodelavci sčasoma spraviti slovenski veslaški voz iz globokega brezna na pota stare slave, je pred krstno tekmo svetovnega pokala v tej vlogi optimistično razpoložen. »Osnovno oziroma minimalno merilo, ki sem ga postavil za nastop na tekmi svetovnega pokala ali enem od prvenstev, je možnost uvrstitve v polfinale. Za oba dvojna dvojca je cilj v Beogradu biti blizu tekmecem in se učiti, igra za kolajne pa bi bila prevelika zahteva. Rajko Hrvat je zgodba zase, z njegovo kakovostjo mora biti cilj finale in v širšem krogu kandidatov za stopničke,« meni selektor Iztok Čop.

Po uvodni regati v Beogradu bo druga preizkušnja za svetovni pokal od 16. do 18. junija v Poznanu na Poljskem, letošnja sezona pa se bo končala julija (od 7. do 9.) v Luzernu v Švici.