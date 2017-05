Nogometaši Juventusa so že na prvi tekmi polfinala dokazali, zakaj v dvoboju z Monacom veljajo za favorite za nastop na junijskem finalu lige prvakov. Z zmago z 2:0 v Monte Carlu se Italijani niso le močno približali odhodu v Cardiff, temveč so tudi potrdili, da za uspeh v vrhunskem nogometu izkušnje še vedno štejejo precej več od mladostniške vihravosti. To je po tekmi priznal tudi napadalec Monaca Kylian Mbappe, ki se mu je s soigralci prvič po novembru 2015 primerilo, da pred domačimi gledalci nasprotniku niso zabili gola.

»Manjkale so nam izkušnje. Še bolj je za naš poraz morda krivo dejstvo, da si nismo pripravili dovolj priložnosti za gol. Na drugi strani je imel Juventus dve izraziti priložnosti in obe tudi unovčil. Vsak dan se pripravljamo na to, da se pomerimo z izvrstnimi igralci, zato je bila to zelo dragocena izkušnja, ki nam bo še bolj pomagala napredovati,« je dejal komaj 18-letni Kylian Mbappe.

Pri torinskem moštvu je ključno vlogo znova odigrala obrambna vrsta, ki gola v ligi prvakov ni prejela že šest tekem oziroma 621 minut. V tem času je njihov vratar Gianluigi Buffon zaustavil kar 69 strelov, kot zanimivost pa velja dodati, da je 39-letnik nazadnje v najmočnejšem evropskem tekmovanju klonil 22. novembra lani proti Sevilli, oziroma ko je Združenim državam Amerike še vedno predsedoval Barack Obama.

Nogometni veteran je proti Monacu vpisal že svoj 149. nastop v evropskih pokalih in mrežo še 47. ohranil nedotaknjeno. S tem se je še približal dosežkoma stanovskih kolegov, Nizozemcu Edwinu van der Sarju in rekorderju, Špancu Ikerju Casillasu, ki sta v ligi prvakov nepremagana ostala na 50 oziroma 54 tekmah. Italijan je navdušil celo tako zelo, da so ga novinarji po tekmi povprašali tudi o njegovih možnostih za osvojitev zlate žoge. »O nagradi ne razmišljam, niti je v svoji karieri ne pogrešam,« je sedmi sili odvrnil Gianluigi Buffon ob tem pa priznal, »že da ostanem dobro pripravljen in v formi, potrošim ogromno energije.«

A Buffon je bil le eden od treh Juventusovih igralcev, ki so na stadionu Louis II. pustili močan vtis. Na levem boku je obrambo tekmeca uspešno prebijal pri Barceloni odpisani Dani Alves, ki bo jutri dopolnil 34 let. Brazilec je asistiral za oba gola svoje ekipe, skupno pa jih je v letošnji ligi prvakov zbral že štiri in se na četrtem mestu najboljših podajalcev izenačil z Danielom Carvajalom iz madridskega Reala in Thomasom Lemarjem iz Monaka.

Obe podaji branilca sta končali pri nogah Gonzala Higuaina, ki je v svojem 63. evropskem nastopu dosegel šele svoj 17. in 18. gol. Strelska učinkovitost Argentinca v Evropi je znatno slabša od tiste v italijanskem prvenstvu, kjer je doslej za Napoli in Juventus na 138 obračunih zabil 94-krat. Nogometni zvezdnik se je z goloma tako vsaj delno otresel očitkov, da ekipo pusti na cedilu na najpomembnejših dvobojih. Negativni sloves si je Higuain sicer prislužil predvsem na račun bledih predstav v reprezentančnem dresu, ko mu je v finalu svetovnega prvenstva in južnoameriškega pokala uspelo zgrešiti nemogoče. »Higuain vedno igra tako, kot je tokrat. Dosegel je dva lepa zadetka, kar je najpomembnejše. Kritiki zdaj ne morejo več trditi, da v Evropi ne dosega golov,« je v bran napadalcu stopil njegov trener Massimiliano Allegri. Devetinštiridesetletnemu strategu se tako vse bolj nasmiha sanjska sezona, saj je s svojimi varovanci na izvrstni poti, da slavi zmago tudi v prvenstvu in italijanskemu pokalu.