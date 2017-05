Če smo bili že v začetku leta precej optimistični glede surovin in velikopoteznih načrtov z infrastrukturnimi projekti, ki jih obljublja Trump, bi morali videti pravi preporod surovin. Del tega trenda je bil zaznan proti koncu lanskega leta in v začetku letošnjega, a so se stvari precej ohladile. To je bilo vidno še predvsem pri ceni železove rude, ki je od februarskega vrha padla za več kot 25 odstotkov. Očitno je strah pred ohlajanjem kitajskega gospodarstva večji, v največji meri pa je krivec prihodnja ogromna ponudba železove rude. Samo Brazilija naj bi v prihodnjem letu na trg dodala 100 milijonov ton nove železove rude. Čeprav je makroekonomska slika svetovnih gospodarstev še vedno odlična, ostaja kratkoročna previdnost pri rudarjih.

Podobno je s ceno nafte, ki zaradi rastoče produkcije v ZDA ne najde pozitivnega momenta. V ZDA produkcija iz naftnih skrilavcev vedno znova preseneča. Od lanskega oktobra se je okrepila za več kot 800.000 sodčkov, kar postavlja članice Opeca v neugoden položaj. Treba je razumeti, da gre pri nafti tudi za sezonski učinek in da je velik del rafinerij pri vzdrževalnih delih (obnove in popravila) in so delno ali v celoti zaprte. Večje povpraševanje po končnih produktih in posledično po nafti se začne s »summer driving« sezono in počasi bi morali videti znižanje zalog in višje cene nafte. Na zasedanju Opeca proti koncu maja bo obstoječi dogovor podaljšan še za pol leta. Vendar pa bi bilo veliko bolje, če bi naftni kartel zopet presenetil in še dodatno zmanjšal proizvodnjo, s čimer bi začele kopneti tudi svetovne zaloge.

Luksuzne dobrine so letos v močnem trendu. Začelo se je z objavo luksuznega koncerna LVMH, ki je dosegel odlično, kar 15 odstotkov višjo prodajo v prvem letošnjem četrtletju. Dobre rezultate sta imela tudi Christian Dior s 15-odstotno rastjo prodaje in Kering, ki je z uspešnimi blagovnimi znamkami, kot sta Gucci in Puma, dosegel 31-odstotno rast prodaje. Dodaten zagon podsektorju je bila poteza LVMH, ki je napovedala, da bo za 12 milijard evrov prevzel še preostalih 26 odstotkov Christiana Diorja. Poteza je jasno pokazala, da LVMH stavi na obetavne razmere v podsektorju, ki bi lahko še trajale.