Potem ko je prvič po ločitvi spregovorila Angelina Jolie, se je za to odločil tudi Brad Pitt. In to je storil v velikem slogu: krasi namreč naslovnico revije GQ Style, v njej pa je tudi dolg intervju, v katerem glede na najave revije odkrito govori o ločitvi. Fotografije je posnel Ryan McGinley, ki je s 53-letnim igralcem več kot teden dni potoval po ameriških nacionalnih parkih.

V intervjuju je opisal prve dni po ločitvi, ko je spal na tleh pri prijatelju in se šele po enem mesecu vrnil v svojo hišo. Upa, da se ločitveni postopek ne bo vlekel na sodišču, in trdno je odločen, da bo storil vse, da bi zaščitil otroke, »katerih družina je bila razklana«. Brad Pitt je dodal, da se na srečo tudi njegova nekdanja žena ne želi prepirati z njim. »Gledal sem prijatelje, kako sovražen odnos so imeli s svojimi nekdanjimi ženami. Nikakor ne mislim leta porabiti za sovraštvo, temveč bi raje tvorno živel.« Malce je tudi ošvrknil razlog za ločitev. Priznal je, da je res veliko pil in kadil travo, a se je zdaj streznil in zatrdil, da je »začel spet čutiti«.

Oboževalke Brada Pitta pa so ob pogledu na fotografije zaskrbljene. Šarmantni igralec na njih namreč deluje shujšan in skoraj nerazpoznaven. Edino, kar je vpadljivo, so njegove modre oči. Menda pa dramatična izguba teže ni povezana s stresom zaradi ločitve, temveč s popolnoma spremenjenim načinom življenja. Veliko časa preživi na sprehodih s svojim psom, osebni kuhar mu pripravlja zdravo hrano, pije zgolj brusnični sok z vodo. Popolnoma je prenovil svoje telo in se počuti odlično.

Začel je kipariti, posluša Marvina Gaya, vsako jutro najprej zakuri v kaminu, da bi v hiši ustvaril občutek, da je nekdo doma. Hodi na terapijo in se veseli trenutkov, ko vidi otroke, zaradi katerih se je, kot pravi, naučil brezpogojno ljubiti, tudi tako, da je sposoben ljubljeno osebo osvoboditi. Sodeč po intervjuju v GQ Brad Pitt deluje umirjen in filozofski – kot da bi preživel sedem let v Tibetu.