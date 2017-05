Ko so v sezoni 2011/12 LA Clippers v ligi NBA združili trojico Chris Paul, Blake Griffin in DeAndre Jordan, so si v prihodnjih letih obetali vsaj en šampionski prstan. A stvari so se jim iz leta v leto zalomile. Vodstvo je sicer skrbelo za okrepitve, tudi na trenerskem stolčku, kjer zdaj sedi Doc Rivers, a brez večjega uspeha. V šestih sezonah se moštvu iz Kalifornije ni uspelo prebiti niti v finale zahodne konference, zato bo zanimivo videti, kakšne poteze bodo sledile v poletnih mesecih.

Chris Paul in Blake Griffin imata namreč možnost predčasne prekinitve pogodbe in iskanja novega delodajalca. Številni strokovnjaki so ob tem mnenja, da bi moralo vodstvo razbiti trenutno hrbtenico moštva in poskusiti naslov prvaka napasti z novimi igralci. Zagotovo pa v dresu LA Clippers v prihodnji sezoni ne bo več igral Paul Pierce, ki je po 19 letih in enem šampionskem prstanu odšel v pokoj.

»Košarki sem dal vse, kar sem imel. Čas je za slovo,« je po zadnji tekmi v karieri dejal 39-letni Paul Pierce. 201 centimeter visoki košarkar se lahko pohvali s šampionskim prstanom, ki ga je v sezoni 2007/08 osvojil z Boston Celticsi, nazivom najkoristnejšega igralca (MVP) finala iste sezone, desetimi nastopi na tekmi Vseh zvezd, štirinajstimi nastopi v končnici ter štirimi izbori v eno izmed treh najboljših peterk sezone. Igralec z vzdevkom The Truth (resnica, op. p.) bo od Bostona, pri katerem je preživel kar 15 sezon, v bližnji prihodnosti deležen posebne časti. Njegovo številko 34 bodo namreč upokojili in jo obesili pod strop dvorane TD Garden.

Še naprej je v nogometni ligi MLS steber moštva New England Revolution Slovenec Antonio Delamea Mlinar. Do zdaj je namreč na devetih tekmah svojega moštva odigral vse možne minute. New England sicer na Vzhodu zaseda šele deveto mesto. Na prvem je Orlando, pri katerem je prvo ime Brazilec Kaka, na Zahodu pa trenutno vodi Kansas City.

Končnica v NBA Vzhod, drugi krog: Cleveland – Toronto 2:0, Boston – Washington 2:0, prvi krog: Boston – Chicago 3:2, Washington – Atlanta 3:2, Toronto – Milwaukee 3:2, Cleveland – Indiana 4:0. Zahod, drugi krog: Golden State – Utah 1:0, San Antonio – Houston 1:1, prvi krog: Golden State – Portland 4:0, LA Clippers – Utah 2:3, Houston – Oklahoma City 4:1, San Antonio – Memphis 3:2.