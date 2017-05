Kako, se boste vprašali. Od njih si lahko izposodimo genialne zamisli, s katerimi privarčujemo prostor v običajno velikih (ali pretesnih) stanovanjih. Majčkene hiše nas naučijo, kako naš dom vedno ostane v vrhunski formi in idealno urejen. Niste prepričani? Predstavljamo vam nekaj zamisli o organizaciji prostora, ki odlično delujejo tudi v večjih domovanjih.

Shranjevalni prostor na neobičajnih mestih

Pravzaprav je presenetljivo, da nam tudi v večjih domovih običajno zmanjkuje prostora za shranjevanje. Omare in predalniki so prepolni, pa še v kleti imamo polno sezonskih oblačil in opreme. Izposodimo si torej zamisli iz majčkenih hiš, kjer je shranjevalni prostor izjemno cenjen, in izkoristimo sleherni kvadratni (centi)meter. Izberite posteljo z vgrajenimi predali v podnožju ali pod klasično posteljo hranite stvari v nizkih shranjevalnih zabojčkih. Tudi otomane in klubske mizice, ki se na vrhu odprejo, ponujajo prostor za hranjenje. Pod stopnicami si uredimo odprte police ali omarice, v katere spravljamo obutev, ali pa pod kuhinjskimi omaricami namestimo police in držala za pripomočke, na primer papirne brisače ali večje ponve.