Kar veliko lastnikov vrtov se ne zaveda, kako neučinkovito je nevzdrževano in zarjavelo orodje. Če ga ohranjamo čistega in ostrega, ga bomo uporabljali dlje, poleg tega je obrezovanje, okopavanje in izkopavanje bistveno lažje in še rastlinskih bolezni z njim ne prenašamo. Zelo pomembno je torej, da orodju posvetimo dovolj pozornosti in ga ohranjamo v odličnem stanju.

Škarje in prirezovalniki To orodje, ki je zasnovano za obrezovanje odmrlih poganjkov in vej, lahko prenaša rastlinske bolezni, če je umazano, zato je še posebno pomembno, da ga redno čistimo. Najprej odstranimo vso umazanijo, nato pa ga operemo v raztopini belila in vode v razmerju 1 proti 10 ter ga posušimo. Na rezila in mehanizem za odpiranje napršimo olje WD-40, odvečnega pa obrišemo, tako da ostane tanka plast. Ta prepreči rjavenje in ohranja rezila ostra.

Lopate Z lopat odstranimo zemljo in umazanijo ter najbolj umazane dele, če je potrebno, očistimo z žično krtačo. Orodje umijte in ročaj obrišite s čisto krpo. Napolnite 20-litrsko vedro s peskom, ki ga zmešajte s približno četrtino motornega olja. Nato zakopljite kovinski del lopate v pesek, kar pomaga ohraniti ostrino in preprečuje rjavenje. Pogosto spregledan leseni ročaj prav tako potrebuje nekaj nege. Obrišite ga z voskom za avto ali tla, s čimer preprečite pokanje lesa.

Grablje in motike Z dobrimi grabljami je vzdrževanje vrta precej lažje, ko grabimo odpadlo listje in ravnamo zemljo, da je pripravljena za sajenje. Ko jih čistimo, odstranimo vso umazanijo z zob in jih obrišemo s čisto krpo. Če imajo grablje lesen ročaj, ga po potrebi pobrusimo z brusnim papirjem in nanj nanesemo plast poliuretana ali laka. Motike, ki jih uporabljamo za okopavanje, imajo oster rob, ki mora tak tudi ostati, če želimo delo opraviti brez težav. Za ostrenje uporabimo brusilni kamen, s katerim drsamo po kovini samo v eno smer – proti konici. Vir: www.realtor.com