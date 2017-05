Današnje glasovanje o nezaupnici hrvaškemu finančnemu ministru in nekdanjemu izvršnemu direktorju Agrokorja Zdravku Mariću je postreglo z nepričakovanim razpletom. O nezaupnici je glasovalo 150 poslancev, podporniki nezaupnice in njeni nasprotniki pa so se razdelili natančno po sredini s 75 za in 75 proti. Eden od poslancev 151 članskega sabora ni glasoval.

Nezaupnica Mariću s tem ni bila izglasovana, hkrati pa ni bila prepoznana parlamentarna večina. Rezultat je poleg neodvisnega poslanca Željka Glasnovića, ki je dvorano zapustil pred glasovanjem, omogočil še poslanec opozicijske SDP Tomislav Saucha, ki se je odločil podpreti ministra. Saucha meni, da ni čas za nove volitve na hrvaškem.

Zaradi neodločenega razpleta glasovanja je predsednik sabora in šef Mosta Božo Petrov odredil dve uri premora. Domnevno se bodo poslanske skupine v vmesnem času dogovarjale o podpori razpustitvi sabora, kar bi sprožilo nove parlamentarne volitve na Hrvaškem. Če poslanci ne bodo razpustili sabora, bo sledila tudi razprava o nezaupnici predsedniku sabora Petrovu.

Preberite še: Hrvaška danes čaka na odgovor o usodi ministra in morda tudi volitev