Ker se virus širi s pomočjo povezav v imeniku okuženega uporabnika, so lahko okužena tudi sporočila, ki so vam jih na videz poslali prijatelji.

Google se je na širjenje virusa že odzval. Pri podjetju pravijo, da so odstranili lažne strani, njihova ekipa za spletno varnost pa se že trudi, da bi preprečila podobne napade v prihodnosti. Podjetje hkrati naproša uporabnike, ki bi prejeli omenjeno povezavo, naj to prijavijo. Dokler virus ne bo povsem odpravljen vseeno svetujemo, naj se pred odprtjem povezav na googlove dokumente posvetujete s pošiljateljem, če vam je res nameraval poslati povezavo.

We are investigating a phishing email that appears as Google Docs. We encourage you to not click through, & report as phishing within Gmail.