V peti minuti tekme na vzhodu je obrambi Washingtona pobegnil Patric Hornqvist in pospravil plošček pod prečko za uvodno prednost pingvinov. Ob odsotnosti kapetana Sidneyja Crosbyja, ki je na prejšnji tekmi ponovno utrpel pretres možganov, so njegovi igralci po srečnem zadetku Jakea Guentzela podvojili prednost v drugi tretjini. Washington se je le nekaj minut zatem z goloma Evgenyja Kuznetsova in Natea Schmidta vrnil v srečanje. Končni rezultat 3:2 za Pittsburgh je še v isti tretjini ob igri z igralcem več postavil branilec Justin Schultz. Njegov strel na prvo pomeni, da so branilci naslova le še eno zmago oddaljeni od konferenčnega finala.

Tekma preobratov na zahodu Edmonton, za katerega igra bivši soigralec Anžeta Kopitarja Milan Lucic, je na četrti tekmi vodil z 2:0. Prvi zadetek je prispeval tudi omenjeni Kanadčan. Anaheim je v drugi tretjini prestavil v višjo prestavo in po treh zadetkih povedel. Na 3:3 je uspelo ekipi Oilers izenačiti slabi dve minuti pred koncem rednega dela, ko je zadel 22-letni Drake Caggiula. Zanj je to bil prvi karierni zadetek v končnici. Odločilni gol je prišel po 45 sekundah podaljška. Napako v obrambi Edmontona sta izkoristila Ryan Getzlaf in Jakob Silfverberg. Prvi je podal, drugi pa z zadetkom poravnal rezultat serije na 2:2.