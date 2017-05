Ograjevanje Slovenije je verjetno največ zadovoljstva prineslo direktorju podjetja Minis Bojanu Plohlu, ki je – sodeč po pogodbah, sklenjenih z zavodom za blagovne rezerve in notranjim ministrstvom – glavni dobavitelj in postavljalec rezalne žice in panelne ograje v Sloveniji. Iz neznanega in neznatnega podjetja, ki je imelo leta 2014 slabih dvesto tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje, je namreč prihodek Minisa leta 2015 zrasel na 917.000 evrov, lani pa po podatkih Ajpesa kar na dobrih šest milijonov evrov. To je za okoli 650 odstotkov več kot leta 2015.

Še za večji delež se je povečal Minisov čisti dobiček. Javno objavljeni podatki namreč kažejo, da je ta leta 2014 znašal skromnih 1500 evrov, leta 2015 slabih 30.000 evrov, lani pa kar 532 tisočakov. Če preračunamo v odstotke, vidimo, da je čisti dobiček Minisa lani v primerjavi z letom